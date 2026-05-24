احمد شمس‌آبادی، خیر میراث‌فرهنگی و فعال گردشگری، با تأکید بر اهمیت گردشگری در توسعه پایدار در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا گفت: شوشتر با وجود برخورداری از آثار جهانی و ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی و طبیعی، همچنان از ضعف برنامه‌ریزی و ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف مدیریتی رنج می‌برد.

او معتقد است گردشگری می‌تواند «لوکوموتیو اقتصاد محلی» باشد و در کاهش فقر، ایجاد اشتغال، رونق صنایع دستی و توسعه کسب‌وکارهای مرتبط نقش محوری ایفا کند، اما برای تحقق این هدف نیاز به اقدام فوری و منسجم است.

شمس‌آبادی با اشاره به شرایط دشوار فعالان گردشگری افزود: بسیاری از هتل‌داران، رستوران‌داران، فروشندگان صنایع‌دستی و مجموعه‌های اقامتی با مشکلات جدی مالی روبه‌رو هستند و هزینه‌های جاری مانند حقوق کارکنان، بیمه، آب، برق و گاز فشار زیادی به آن‌ها وارد کرده است.

او هشدار داد که ادامه‌ی این وضعیت بدون حمایت عملی، موجب خروج فعالان حرفه‌ای از این عرصه و تغییر شغل اجباری آن‌ها خواهد شد. وی راه‌اندازی و سازمان‌دهی بازارچه‌های فصلی و دائمی را یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها دانست.

به گفته‌ی او، نقاطی مانند قلعه سلاسل، نهر داریون، پارک‌ها و محوطه‌های پرتردد شهری می‌توانند به فضاهایی تبدیل شوند که گردشگر هم از بناهای تاریخی بازدید کند و هم امکان خرید مستقیم صنایع دستی، محصولات غذایی، سوغات و تولیدات محلی را داشته باشد.

او تأکید کرد این بازارچه‌ها باید «تعریف‌شده و استاندارد» باشند؛ یعنی مشخص باشد چه کسی غرفه دارد، چه چیزی عرضه می‌شود و سازوکار معرفی آن چگونه است. شمس‌آبادی این اقدام را برای جلوگیری از توقف تولید و ایجاد قراردادهای سالانه مفید دانست.

او در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ضعف زیرساخت‌های گردشگری در نوروز ۱۴۰۴ گفت مشکلاتی نظیر کمبود اقامت، سرویس بهداشتی، پارکینگ، تابلوهای راهنما و ایستگاه‌های اطلاع‌رسانی نه‌تنها در ایام سفر بلکه در روزهای عادی سال نیز مزاحمت‌هایی برای گردشگران ایجاد کرده است.

به گفته او، گردشگر زمانی در یک شهر هزینه می‌کند که احساس راحتی، امنیت و دسترسی آسان به خدمات داشته باشد و برای ماندگاری حداقل یک شب در شوشتر باید برنامه‌ای جامع تدوین شود.

این فعال میراث فرهنگی پیشنهاد کرد در نقاط شلوغ شهر، ایستگاه‌های دائمی «از من بپرس» مستقر شوند و نیروهای آموزش‌دیده با اطلاعات کافی پاسخگوی پرسش‌های گردشگران باشند.

شمس آبادی گفت: حتی راهنمایی درست درباره یک مسیر یا یک جاذبه می‌تواند گردشگر دو ساعته را به مسافر یک‌روزه تبدیل کند.

وی همچنین به موضوع تنوع اقامتگاه‌ها اشاره کرد و گفت: نباید تنها به ساخت هتل بسنده کرد. چادرهای مسافرتی ساماندهی‌شده، هتل‌های سنتی، سوئیت‌ها و باغ‌ویلاها باید بخشی از برنامه‌ریزی گردشگری شهر باشند تا افراد با توان مالی متفاوت بتوانند در شوشتر اقامت کنند.

او کمبود سرویس‌های بهداشتی عمومی و بسته‌بودن برخی مساجد مسیر گردشگری را از مشکلات مهم دانست و خواستار استفاده از ظرفیت مساجد و فضاهای عمومی برای ارائه خدمات مناسب به گردشگران شد. او همچنین گفت: تابلوهای راهنمای گردشگری باید بیشتر، واضح‌تر و استانداردتر شوند تا مسیرهای تاریخی مانند بند میزان، نهر داریون، بند شادروان، کلاه‌فرنگی و میدان آبشارها بهتر در معرض دید و انتخاب گردشگران قرار گیرد.

شمس‌آبادی در بخش پایانی سخنانش بر اهمیت آموزش، آگاهی‌بخشی و مشارکت مردمی در حفظ بافت تاریخی شوشتر تأکید کرد. او گفت: اگر نسل جوان ارزش بناهای تاریخی را بشناسد، کمتر شاهد تخریب و ساخت‌وسازهای نامتجانس خواهیم بود.

وی خواستار هماهنگی بیشتر میان مسئولان شهرستان، استان و دستگاه‌های ملی شد و گفت: شوشتر برای عبور از وضعیت فعلی نیازمند یک برنامه عملیاتی، مشخص و قابل ارزیابی است.

