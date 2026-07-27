برگزاری تور ۱۲۰ نفره بازدید از «دژ الموت» همزمان با ثبت جهانی/ تابش: ثبت جهانی قلعه الموت و استحکامات آغاز مسئولیت ما برای روایت تمدن ایران است

مدیرعامل شرکت رفاه و گردشگری تأمین (هگتا) در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، از اعزام نخستین کاروان فرهنگی شامل ۱۲۰ گردشگر به مقصد الموت همزمان با ثبت جهانی این اثر خبر داد و تأکید کرد که ثبت در فهرست یونسکو، مسئولیت نهادهای متولی را در ارتقای سواد میراث فرهنگی و روایتگری اصیل تاریخ ایران سنگینتر میکند.
علیرضا تابش با تبریک ثبت پرونده «دژ الموت و استحکامات وابسته» به عنوان سیامین اثر فرهنگی ملموس جمهوری اسلامی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، اظهار کرد: ایران را با مرزهای جغرافیاییاش نمیشناسند، بلکه اعتبار این سرزمین به تمدن دیرین آن است. هر ثبت جهانی، نه تنها افتخاری برای ملت ایران، بلکه سندی متقن بر جایگاه رفیع این سرزمین در حافظه جهانی است.
توسعه سواد میراث فرهنگی؛ مأموریت اصلی هگتا
مدیرعامل هگتا با اشاره به جزئیات این برنامه گفت: همزمان با این موفقیت ارزشمند، شرکت رفاه و گردشگری تأمین (هگتا) با همکاری شرکت بینالمللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تأمین، تور فرهنگی بازدید از الموت را با حضور ۱۲۰ نفر از علاقهمندان برگزار کرد تا این دستاورد جهانی، بلافاصله به یک تجربه عینی و ملموس برای مردم تبدیل شود.
عضو شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر اینکه ثبت جهانی پایان یک پروژه نیست، افزود: این اتفاق در واقع آغاز یک مسئولیت بزرگ است. اگر نسل جوان، میراث فرهنگی کشور را از نزدیک لمس کند و با روایتهای پشت این آثار آشنا شود، خود به بهترین حافظ این گنجینهها تبدیل خواهد شد. از این رو، توسعه سواد میراث فرهنگی از مسیر سفر، مأموریت راهبردی ماست.
سفر، ابزاری برای روایت اصیل ایران
تابش در ادامه گفتوگو با میراثآریا خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، معرفی درست تمدن ایران بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. میراث فرهنگی زبان مشترک ما با جهان است و ثبت جهانی هر اثر، فرصتی است تا با اعتماد به نفس ملی، روایت اصیل ایران را به افکار عمومی جهان عرضه کنیم.
وی همچنین به پیامدهای اقتصادی این رویداد اشاره کرد و گفت: ثبت جهانی الموت علاوه بر ارتقای جایگاه بینالمللی، موتور محرک اقتصاد محلی در استان قزوین، جذب سرمایهگذاری و توسعه گردشگری پایدار خواهد بود.
از قلعه الموت تا سعدالسلطنه؛ در جستجوی هویت
مدیرعامل شرکت رفاه و گردشگری تأمین درباره برنامههای این تور تخصصی اظهار کرد: شرکتکنندگان در این سفر علاوه بر بازدید از قلعه تاریخی الموت و روستای گازرخان، با ویژگیهای معماری دژ، تاریخ دولت اسماعیلیان و نقش حسن صباح آشنا شدند. همچنین بازدید از مجموعه تاریخی سعدالسلطنه به عنوان بزرگترین کاروانسرای سرپوشیده شهری ایران، بخش دیگری از این سفر روایتمحور بود.
تابش در پایان تأکید کرد: هگتا صرفاً متولی جابهجایی مسافر نیست؛ بلکه ما سفر را فرصتی برای روایت ایران میدانیم. بر همین اساس، طراحی سفرهای تخصصی به مقصد آثار ثبت جهانی با هدف تقویت هویت ملی، در اولویت برنامههای ما قرار دارد.
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