به گزارش خبرنگار میراثآریا، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گردشگری آبادگران ایران با تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ و تقسیم سود میان سهامداران پس از چند سال برگزار شد.
در این جلسه مجمع عموی که به ریاست معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های هگتا برکزار شد، گزارش عملکرد هیئتمدیره و مدیرعامل، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه و پس از بررسی، صورتهای مالی شرکت به تصویب مجمع رسید.
در این مجمع، سهامداران با تقسیم ۵۰ درصد از سود انباشته شرکت، موافقت کردند تا آبادگران پس از چند سال، بار دیگر به مرحله تقسیم سود میان سهامداران برسد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گردشگری آبادگران ایران در حالی با حضور سهامداران، اعضای هیأتمدیره، نماینده سازمان بورس، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برگزار شد که معاون سرمایهگذاری و امور شرکتهای هگتا در این مجمع از رشد ۳۵۰ درصدی سود شرکت در سال ۱۴۰۴ خبر داد و این دستاورد را نتیجه حرکت در جهت سیاستهای تحولی و درآمدی هگتا عنوان کرد که در مسیر مولدسازی داراییهای سهامداران این شرکت قرار گرفت.
منوچهر ناصرالملکی افزود: عملکرد مثبت شرکت آبادگران در سال گذشته، با وجود شرایط دشوار، نشاندهنده حرکت هدفمند آبادگران در مسیر افزایش بهرهوری، خلق ارزش افزوده برای سهامداران و تحقق اهداف تحولی هگتا است.
معاون سرمایهگذاری و امور شرکتهای هگتا با اشاره به مصوبات مجمع نیز گفت: سهامداران، اولویت شرکت را حل مشکلات اسناد مالکیت، جذب منابع مالی برای اجرای پروژههای سرمایهگذاری و تسریع در مولدسازی داراییها تعیین کردند.
در ادامه این مجمع، هادی بختیاری، مدیرعامل شرکت گردشگری آبادگران ایران، با تشریح برنامههای راهبردی شرکت برای سال ۱۴۰۵، رفع موانع صدور سند مجتمع کوهسنگی، جذب سرمایهگذار برای پروژههای نیمهتمام، توسعه مجتمع گردشگری گلوگاه، مولدسازی داراییها و توسعه گردشگری سلامت را از مهمترین اولویتهای شرکت برشمرد.
بختیاری تأکید کرد: راهبرد اصلی شرکت، افزایش ارزش داراییها از طریق رفع موانع حقوقی، تکمیل پروژههای نیمهتمام و توسعه مشارکت با سرمایهگذاران است. همچنین در این مجمع، انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۵ نیز در دستور کار قرار گرفت.
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