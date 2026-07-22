هفتاد و ششمین نشست از سلسله‌جلسات «شب‌های ایران» با عنوان «زندگی مشق مردن است» و با تمرکز بر کتاب «مرگ‌اندیشان: فیلسوفان مرگ و مرگ فیلسوفان» روز ۲ امرداد ۱۴۰۵ در گالری اداپا برگزار می‌شود.

در این نشست، احمد راسخی لنگرودی، استاد فلسفه و نویسنده کتاب، به بررسی ابعاد مختلف مرگ از نگاه فیلسوفان خواهد پرداخت. او در توضیح نگاه خود به این موضوع تأکید کرده است که انسان، به‌عنوان موجودی فانی، ناگزیر با مسئله مرگ روبه‌روست و نمی‌توان از آن چشم پوشید.

کتاب «مرگ‌اندیشان: فیلسوفان مرگ و مرگ فیلسوفان» تازه‌ترین اثر احمد راسخی لنگرودی است که به‌تازگی از سوی نشر مروارید در ۲۲۵ صفحه و با قیمت ۶۵۰ هزار تومان منتشر شده است. این کتاب در ۳۰ فصل، مواجهه عقلانی فیلسوفان بزرگ جهان از روزگار باستان تا عصر حاضر با مفهوم مرگ را به‌صورت روایی و تحلیلی بررسی می‌کند.

راسخی لنگرودی در مقدمه کتاب آورده است که برای فهم جدی زندگی، باید مرگ را نیز دریافت و همواره به یاد داشت. او با اشاره به دیدگاه‌هایی از فیلسوفانی چون سقراط، سنکا، هایدگر، ابن‌سینا و صدرالمتألهین، بر این نکته تأکید کرده که فلسفه تنها آموزگار «چگونه زیستن» نیست، بلکه «چگونه مردن» را نیز به انسان می‌آموزد.

در این کتاب همچنین دیدگاه و تاملات شماری از فیلسوفان برجسته مانند هراکلیتوس، ارسطو، اپیکور، لوکرتیوس، اپیکتتوس، اورلیوس، فلوطین، آگوستین، آکویناس، مونتنی، بیکن، دکارت، پاسکال، اسپینوزا، شوپنهاور، کی‌یرکگور، تولستوی، ویتگنشتاین، نیچه، مارسل، گادامر و اونامونو بررسی شده است.

از جمله عناوین جستارهای این کتاب می‌توان به «یا ما هستیم یا مرگ»، «مرگ کمترین ترسی در ما برنمی‌انگیزد»، «مرگ وحشتناک نیست»، «پیوسته به مرگ فکر کن»، «نمایش مرگ، خوف‌ناکتر از خود مرگ» و «مرگ شرط ضروری آزادی انسان» اشاره کرد.

کتاب «مرگ‌اندیشان» در پایان با چکیده‌ای از سخنان فیلسوفان درباره مرگ جمع‌بندی می‌شود.

احمد راسخی لنگرودی پیش‌تر نیز آثاری در حوزه‌های فلسفی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی منتشر کرده که از جمله آن‌ها می‌توان به «با سقراط در شهر گفتگو»، «کافه پرسش»، «غرب و قومیت»، «غربت علم»، «اندیشه و سیاست»، «سارتر در ایران» و «مهار قدرت» اشاره کرد.

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