بازگشت به روستا و خلق یک الگوی گردشگری سبز در لاهیجان

سمیه محمدزاده، بنیانگذار مجموعه «زنبورستان سام» در شهرستان لاهیجان، پس از سالها فعالیت در بخش خصوصی و حوزه مالی، مسیر زندگی خود را بهسوی طبیعت، زنبورداری و کارآفرینی روستایی تغییر داده است؛ مسیری که امروز به الگویی از گردشگری کشاورزی و گردشگری سبز در گیلان تبدیل شده و توانسته توجه گردشگران ایرانی و خارجی را به خود جلب کند.
محمدزاده در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با اشاره به این تغییر مسیر گفت: عشق به طبیعت و زنبورعسل باعث شد زندگیام را عوض کنم. امروز در مزرعه سام تلاش میکنیم کشاورزی، آموزش، گردشگری و حفاظت از طبیعت را در کنار هم به مردم معرفی کنیم.
او بازگشت به زادگاه را نه یک عقبنشینی، بلکه فرصتی برای خلق ارزش دانست و تأکید کرد: روستا فقط محل زندگی نیست، بلکه فرصتی برای کارآفرینی و ساختن یک زندگی باکیفیت است.
او زندگی روستایی را سرشار از آرامش، اصالت و ارتباط واقعی با طبیعت توصیف کرد و افزود: این سبک زندگی میتواند برای خانوادهها و بهویژه کودکان الهامبخش باشد؛ موضوعی که در طراحی فعالیتهای مجموعه نیز بهخوبی دیده میشود.
زنبورستان سام، امروز تنها یک واحد تولیدی نیست، بلکه مجموعهای است که در آن زنبورداری، آموزش علمی درباره زنبورعسل، نوغانداری، نانپزی هیزمی، آشنایی با حیوانات مزرعه، برداشت محصولات، کارگاههای آموزشی و تورهای طبیعتگردی در کنار هم قرار گرفتهاند.
یکی از ویژگیهای این مجموعه، مشارکت فعال گردشگران در تجربههای روستایی است.
به گفته محمدزاده، هدف این بوده که بازدیدکننده صرفا تماشاگر نباشد: گردشگر لباس زنبورداری میپوشد، عسل برداشت میکند، چای برداشت میکند، شمع با موم عسل میسازد، تخممرغ جمع میکند، حصیر میبافد، نان محلی میپزد و زندگی روستایی را از نزدیک لمس میکند. همین رویکرد، تجربهای متفاوت و ماندگار برای مهمانان مجموعه رقم زده است؛ تجربهای که به گفته او، بسیاری از گردشگران را دوباره به طبیعت و فرهنگ بومی پیوند میزند.
محمدزاده با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر لاهیجان در توسعه گردشگری کشاورزی، از باغهای چای، شالیزارها، جنگل، زنبورداری، غذاهای محلی و فرهنگ غنی گیلان بهعنوان عناصر اصلی این مزیت یاد کرد و گفت این تنوع میتواند لاهیجان را به مقصدی شاخص برای گردشگری کشاورزی در کشور تبدیل کند.
در بخش دیگری از این گفتوگو، او به مفهوم گردشگری سبز پرداخت و توضیح داد: از نگاه من، گردشگری سبز یعنی سفری که به طبیعت آسیب نزند و حتی باعث شناخت و حفاظت بیشتر از آن شود. بر همین اساس، در مجموعه «زنبورستان سام» مدیریت پسماند، استفاده از روشهای سازگار با طبیعت، حفاظت از پوشش گیاهی و آموزش محیطزیستی به مهمانان در اولویت قرار گرفته است.
او تأکید کرد: طبیعت امانتی برای نسلهای آینده است.
به باور این کارآفرین روستایی، توسعه گردشگری زمانی پایدار خواهد بود که با حفاظت از منابع طبیعی همراه باشد. او در اینباره گفت: اگر طبیعت حفظ نشود، گردشگری هم دوام نخواهد داشت. از همین رو، مجموعهای که او راهاندازی کرده، تلاش میکند توسعه اقتصادی را بدون فشار بر منابع طبیعی پیش ببرد و حتی گردشگران را به سفیران حفاظت از طبیعت و فرهنگ بومی تبدیل کند.
عسل نیز در این مجموعه تنها یک محصول نیست، بلکه بخشی از روایت گردشگری است.
محمدزاده با اشاره به جذابیت این تجربه گفت: مهمترین مزیت عسل ما این است که گردشگر فقط محصول را نمیخرد؛ داستان تولید آن را میبیند، زنبورها را از نزدیک میشناسد و با زحمت پشت تولید یک قاشق عسل آشنا میشود.
او افزود که بازدیدکنندگان با لباس مخصوص وارد فضای آموزشی زنبورداری میشوند، کندوها را از نزدیک میبینند و با فرآیند تولید عسل آشنا میشوند؛ بخشی که به گفته او، همواره از جذابترین تجربههای مجموعه بوده است.
در حوزه جذب گردشگر، زنبورستان سام از شبکههای اجتماعی، تولید محتوای واقعی و رضایت بازدیدکنندگان بهره برده است. محمدزاده میگوید اعتماد مردم زمانی شکل میگیرد که تجربه واقعی دیگران را ببینند.
او همچنین جذب گردشگر خارجی را نیازمند معرفی بینالمللی و دسترسی به بازارهای جهانی دانست، اما تأکید کرد که علاقه گردشگران خارجی به تجربههای اصیل روستایی بسیار بالاست؛ از زنبورداری و باغهای چای گرفته تا پخت غذاهای محلی، نان هیزمی و ارتباط مستقیم با مردم محلی.
به گفته او، حضور گردشگران در روستا فقط به رونق اقتصادی محدود نمیشود، بلکه باعث دیدهشدن بهتر محصولات محلی، افزایش انگیزه در میان جوانان و تغییر نگاه به ظرفیتهای روستا شده است.
محمدزاده تاکید کرد: اگر گردشگری کشاورزی بهدرستی توسعه پیدا کند، میتواند درآمد پایدار ایجاد کند و به جوانان نشان دهد که برای موفقیت، همیشه نیازی به مهاجرت به شهرهای بزرگ نیست.
او موفقیت را نیز فراتر از درآمد دانست و گفت: وقتی کودکی بعد از بازدید از مزرعه با عشق از طبیعت صحبت میکند، یا خانوادهای با حال خوب به خانه برمیگردد و نگاهش به زندگی روستایی تغییر میکند، برای من یعنی موفقیت. این نگاه، بهخوبی فلسفه شکلگیری زنبورستان سام را نشان میدهد؛ جایی که تولید، آموزش، طبیعتگردی و فرهنگ بومی در کنار هم قرار گرفتهاند.
برنامه آینده این مجموعه نیز توسعه بیشتر بهعنوان یکی از الگوهای گردشگری کشاورزی و سبز در کشور است. ایجاد فضاهای آموزشی جدید، گسترش همکاری با مدارس و دانشگاهها، توسعه پژوهش در حوزه زنبورعسل و معرفی ظرفیتهای روستاهای گیلان به گردشگران ایرانی و خارجی، از جمله اهدافی است که محمدزاده برای ادامه این مسیر ترسیم کرده است.
«زنبورستان سام» امروز نمونهای از این واقعیت است که بازگشت به روستا میتواند آغاز یک مسیر تازه باشد؛ مسیری که در آن طبیعت، اقتصاد، آموزش و گردشگری نه در برابر هم، بلکه در کنار هم معنا پیدا میکنند.
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