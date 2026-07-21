به گزارش خبرگزاری میراثآریا، هفتاد و پنجمین نشست از سلسلهجلسات «شبهای ایران»، با تمرکز بر شناخت فرهنگ عامه و ظرفیتهای مردمشناسی طالقان برگزار میشود. این رویداد فرهنگی با حضور پژوهشگران و علاقهمندان به میراثفرهنگی، دریچهای به سوی تاریخ و زیستبوم این منطقه کوهستانی خواهد گشود.
سلسلهنشستهای شبهای ایران، هفتاد و پنجمین شب از این مجموعه به طالقان اختصاص یافته است. در این نشست که روز ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در خانه موزه دکتر شریعتی برگزار میشود، «فرهاد رفیعزاده»، ایرانشناس و پژوهشگر باسابقه حوزه تاریخ و فرهنگ عامه، به بررسی ابعاد مختلف زیست فرهنگی در روستاهای طالقان خواهد پرداخت.
محمدرضا وحدتی، دبیر سلسلهنشستهای شبهای ایران، در تشریح چرایی انتخاب این موضوع به خبرنگار میراثآریا گفت: طالقان یکی از مناطق تاریخی و خوشآبوهوای استان البرز است که با پیشینهای کهن و طبیعتی چشمنواز، بهعنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری فرهنگی ایران شناخته میشود. این منطقه علاوه بر درههای سرسبز، رودخانهها و روستاهای متعدد، به واسطه مردمانی سختکوش، مهماننواز و پایبند به سنتهای دیرینه، هویتی منحصربهفرد یافته است؛ هویتی که در سبک زندگی، معماری روستاها و آیینهای محلی بهخوبی نمایان است.
وی با تأکید بر لزوم شناخت دقیقتر فرهنگهای بومی افزود: فرهنگ مردم طالقان بر پایه همبستگی اجتماعی، احترام به طبیعت و حفظ میراث نیاکان شکل گرفته است. آیینهای سنتی، موسیقی و نغمههای محلی، صنایعدستی، خوراکهای بومی و گویش طالقانی، همچنان در بسیاری از روستاهای این منطقه زنده است و نسلبهنسل منتقل میشود. همین ویژگیها سبب شده است که طالقان نهتنها مقصدی برای طبیعتگردان، بلکه مکانی ارزشمند برای علاقهمندان به فرهنگ و مردمشناسی ایران باشد.
وحدتی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت پیوند میان توسعه گردشگری و حفاظت از میراث اشاره کرد و گفت: کارشناسان حوزه میراث فرهنگی بر این باورند که حفظ آداب و رسوم بومی و توسعه گردشگری مسئولانه میتواند نقش مهمی در معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای فرهنگی طالقان ایفا کند. بسیاری از ساکنان این منطقه نیز با استقبال از گردشگران، تلاش میکنند ضمن حفظ اصالت فرهنگی و محیطزیست، زمینه آشنایی بازدیدکنندگان با سبک زندگی، مهماننوازی و تاریخ غنی این خطه از ایران را فراهم سازند.
گفتنی است سلسلهنشستهای شبهای ایران با هدف آشنایی با فرهنگ و تاریخ ایران زمین برگزار میشود. حضور در این نشست برای عموم علاقهمندان آزاد و رایگان است.
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