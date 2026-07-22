مجتبی گهستونی، روزنامه‌نگار و دبیر سرویس نخبگان و سمن‌های میراث آریا در یادداشتی نوشت: خوزستان، سرزمین آب‌های روان، جلگه‌های حاصل‌خیز و تمدن‌های دیرینه، همواره در طول تاریخ کانون توجه سیاحان، جغرافی‌دانان و مسافران واقعی از آنچه بوده‌ایم و آنچه امروز با آن مواجهیم، ترسیم کند.

اما نگاه این گروه پژوهشی، تنها معطوف به گذشته نیست؛ پیوند میان «میراث فرهنگی» و «میراث طبیعی» ایجاب می‌کند که نسبت به آینده زمین و حفظ زیست‌بوم شکننده خوزستان نیز دغدغه‌مند باشیم. از همین رو، گروه هرمز اردشیر خوزستان در سفرنامه‌ها، در کنار تحلیل‌های تاریخی، فصلی نو در فرهنگ‌سازی محیط‌زیستی گشوده است.

یکی از اقدامات نمادین و ارزشمند این گروه در نشست‌ها و برنامه‌های خود، تعریف و اهدای هدایای مناسبتی صنایع‌دستی با جنبه زیست‌محیطی است. این هدایا نه یک یادبود تشریفاتی، بلکه پیامی عملی برای ترویج سبک زندگی پایدار هستند.

گروه هرمز اردشیر با این اقدام تلاش می‌کند تا ضرورت حیاتی حذف پلاستیک از چرخه زندگی را به مخاطبان، پژوهشگران و جامعه محلی یادآور شود. حذف کیسه‌ها و ظروف یک‌بارمصرف پلاستیکی و جایگزینی آن‌ها با اقلام زیست‌تخریب‌پذیر و سنتی، پاسداشتی عملی از خاکی است که میراث نیاکان ماست.

برگزاری ۱۳۴ جلسه مستمر، گواهی بر عشق به هویت تاریخی خوزستان و تعهد به پایداریِ زیست‌محیطی آن است. امید است که این الگو، یعنی پیوند دادن پژوهش‌های تاریخی و باستان‌شناختی با مسئولیت‌های اجتماعی و محیط‌زیستی امروز، به سنتی جاری در میان تمامی انجمن‌ها و فعالان میراث فرهنگی کشور تبدیل شود؛ چرا که حفاظت از آثار باستانی بدون پاسداری از زمینی که این آثار را در آغوش کشیده، ناممکن خواهد بود.

توضیح اینکه در صدوسی و چهارمین نشست خوزستان در سفرنامه‌ها، کیسه‌های پارچه‌ای ساخته دست مریم رضافر، از اعضای تیم اجرایی توزیع شد. ‌

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