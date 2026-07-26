به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مراسم بزرگداشت زنده‌یاد اسماعیل یغمایی، باستان‌شناس برجسته و اثرگذار ایران، روز جمعه نهم امردادماه در باغ‌موزه نگارستان برگزار می‌شود.

سیداحمد محیط طباطبایی، رئیس انجمن ملی موزه‌های ایران، با اعلام این خبر گفت: زنده‌یاد اسماعیل یغمایی باستان‌شناسی مؤلف بود که بسیاری از مهم‌ترین محوطه‌های باستانی ایران را کاوش کرد و برای نجات و حفاظت از آن‌ها زندگی خود را وقف کرد.

او افزود: یغمایی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر جریان باستان‌شناسی ایران تأثیرگذار بود و برگزاری آیین بزرگداشت برای او ادای دِینی به خدمات ارزشمندش در حوزه میراث‌فرهنگی و به ایران‌دوستان است.

رئیس انجمن ملی موزه‌های ایران درباره علت انتخاب باغ‌موزه نگارستان برای برگزاری این مراسم نیز اظهار کرد: در دهه ۴۰، زمانی که اسماعیل یغمایی وارد دانشگاه تهران شد، کلاس‌های دانشگاه در این مکان برگزار می‌شد و او از همین‌جا با باستان‌شناسی و تاریخ آشنا شد؛ از این‌رو باغ‌موزه نگارستان برای برگزاری این آیین، مکانی معنادار و خاطره‌انگیز است.

محیط طباطبایی با بیان اینکه حضور در این مراسم برای عموم علاقه‌مندان آزاد است، گفت: این آیین روز **جمعه نهم امردادماه از ساعت ۱۷:۳۰** برگزار می‌شود و در آن، افزون‌بر علاقه‌مندان و بازماندگان زنده‌یاد یغمایی، جمعی از همکلاسی‌ها، همکاران قدیمی و باستان‌شناسان پیشکسوت حضور خواهند داشت و به بیان خاطرات و نکوداشت یاد و نام او می‌پردازند.

به گفته او، این مراسم به همت ایکوم ایران، انجمن ملی موزه‌های ایران، باغ‌موزه نگارستان و انتشارات دادکین برگزار می‌شود.

زنده‌یاد اسماعیل یغمایی، باستان‌شناس نامدار ایران، یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ در سن ۸۵ سالگی درگذشت.

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