۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۳

بزرگداشت زنده‌یاد اسماعیل یغمایی در باغ‌موزه نگارستان برگزار می‌شود

بزرگداشت زنده‌یاد اسماعیل یغمایی در باغ‌موزه نگارستان برگزار می‌شود

زنده‌یاد اسماعیل یغمایی باستان‌شناسی مؤلف بود که بسیاری از مهم‌ترین محوطه‌های باستانی ایران را کاوش کرد و برای نجات و حفاظت از آن‌ها زندگی خود را وقف کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مراسم بزرگداشت زنده‌یاد اسماعیل یغمایی، باستان‌شناس برجسته و اثرگذار ایران، روز جمعه نهم امردادماه در باغ‌موزه نگارستان برگزار می‌شود.
سیداحمد محیط طباطبایی، رئیس انجمن ملی موزه‌های ایران، با اعلام این خبر گفت: زنده‌یاد اسماعیل یغمایی باستان‌شناسی مؤلف بود که بسیاری از مهم‌ترین محوطه‌های باستانی ایران را کاوش کرد و برای نجات و حفاظت از آن‌ها زندگی خود را وقف کرد.
او افزود: یغمایی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر جریان باستان‌شناسی ایران تأثیرگذار بود و برگزاری آیین بزرگداشت برای او ادای دِینی به خدمات ارزشمندش در حوزه میراث‌فرهنگی و به ایران‌دوستان است.
رئیس انجمن ملی موزه‌های ایران درباره علت انتخاب باغ‌موزه نگارستان برای برگزاری این مراسم نیز اظهار کرد: در دهه ۴۰، زمانی که اسماعیل یغمایی وارد دانشگاه تهران شد، کلاس‌های دانشگاه در این مکان برگزار می‌شد و او از همین‌جا با باستان‌شناسی و تاریخ آشنا شد؛ از این‌رو باغ‌موزه نگارستان برای برگزاری این آیین، مکانی معنادار و خاطره‌انگیز است.
محیط طباطبایی با بیان اینکه حضور در این مراسم برای عموم علاقه‌مندان آزاد است، گفت: این آیین روز **جمعه نهم امردادماه از ساعت ۱۷:۳۰** برگزار می‌شود و در آن، افزون‌بر علاقه‌مندان و بازماندگان زنده‌یاد یغمایی، جمعی از همکلاسی‌ها، همکاران قدیمی و باستان‌شناسان پیشکسوت حضور خواهند داشت و به بیان خاطرات و نکوداشت یاد و نام او می‌پردازند.
به گفته او، این مراسم به همت ایکوم ایران، انجمن ملی موزه‌های ایران، باغ‌موزه نگارستان و انتشارات دادکین برگزار می‌شود.
زنده‌یاد اسماعیل یغمایی، باستان‌شناس نامدار ایران، یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ در سن ۸۵ سالگی درگذشت.

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کد خبر 1405050400271
مجتبی گهستونی
دبیر محمد آوخ

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