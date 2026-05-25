همزمان با هفته میراثفرهنگی، شرکت مائده نوین خوزستان، سرمایهگذار و بهرهبردار خانه تاریخی مستوفی شوشتر، در راستای تداوم تلاشهای خود برای حفظ و اشاعه فرهنگ بومی، رویداد «احیای آیین شیرینکردن بادام تلخ» را برگزار میکند.
علیرضا صدر، بهرهبردار خانه تاریخی مستوفی شوشتر در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، با تأکید بر اهمیت پاسداشت مواریث ناملموس گفت: احیای آیینها، رسومها، آداب و حرفههای سنتی، در واقع تکمیلکننده نقشه زیست تاریخی مردمان ایرانزمین در این سرزمین پرافتخار است. هدف ما از برگزاری این رویدادها، ادای دین به این مسیر پراهمیت و تلاشی برای حفظ و تعمیق ریشههای هویت ملی است.
او در تشریح جزئیات این رویداد افزود: شیرینسازی بادام تلخ، یکی از مهارتهای تاریخی و پرجاذبه شوشتر است که متأسفانه در گذر زمان به دست فراموشی سپرده شده بود. ما در ادامه رویدادهای فرهنگی گذشته، اینبار تصمیم گرفتیم تا به این حرفه سنتی و ظرافتهای خاص آن بپردازیم.
بهرهبردار مجموعه مستوفی با اشاره به پیوند این حرفه با طبیعت زاگرس اظهار داشت: در گذشته، بادامهای مرغوب کوههای زاگرس به کارگاههای شیرینسازی در شوشتر منتقل میشد و استادکاران بومی با بهرهگیری از ظرافتهای مثالزدنی و تلاشی فراوان، این محصول را به آجیل و خوراکی مقوی با خواص فراوان تبدیل میکردند. هدف ما بازنمایی این فرآیند اصیل برای نسلهای امروز است.
این رویداد فرهنگی در فضایی آکنده از حس نوستالژیک در خانه تاریخی و رستوران مستوفی شوشتر، دوشنبه، ۴ خردادماه، ساعت ۲۱ الی ۲۳ برگزار خواهد شد.
