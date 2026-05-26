شانه تراش؛ الگوی موفق گردشگری ارگانیک و مشارکت مردمی در مازندران

پدرام کرکبودی، مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه روستایی شانه تراش امروز سهشنبه 5 خرداد 1405، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا از تبدیل این روستا به پایلوت گردشگری ارگانیک خبر داد و گفت: با اجرای فازهای توسعهای و حمایت سازمانهای بینالمللی، چشمانداز ۵ ساله ما رسیدن به اشتغال ۵۰۰ نفری و ثبت جهانی این روستا است.
مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه روستایی شانه تراش «دو هزار» تنکابن، به تشریح دستاوردها، چالشها و برنامههای تحولی این روستا در حوزههای گردشگری، صنایعدستی و میراثفرهنگی پرداخت.
تأسیس تعاونی با رویکرد مهاجرت معکوس
کرکبودی با اشاره به تاریخچه فعالیت این مجموعه اظهار کرد: تعاونی شانه تراش در آذرماه ۱۳۹۷ با هدف توسعه پایدار، اشتغالزایی، حفظ بافت سنتی روستا و محیطزیست با ۱۷ عضو اولیه آغاز به کار کرد. خوشبختانه طی یک سال، ۹۵ درصد اهالی بومی روستا به عضویت این تعاونی درآمدند.
وی افزود: با تسهیلگری، تزریق وامهای کمبهره و تقویت زنجیره تولید تا فروش، امروز اهالی روستا در جایگاه اقتصادی و معنوی مناسبی در حوزه گردشگری قرار گرفتهاند.
شانه تراش؛ تنها روستای تحت حمایت سه سازمان جهانی
مدیرعامل تعاونی شانه تراش با تأکید بر پشتوانه علمی این پروژه تصریح کرد: ما از ابتدا به عنوان پایلوت گردشگری ارگانیک روستایی تحت نظارت مشاوران ملی و بینالمللی فعالیت کردیم. بهرهگیری از دانش اساتیدی همچون دکتر سید علیرضا کاظمی دولابی، جناب علی دوستدار به عنوان طراح بینالمللی و تیمهای تخصصی گرافیک، باعث شد تا گامهای ما علمی و استوار باشد.
وی خاطرنشان کرد: شانه تراش تنها روستایی است که به دلیل مشارکت بینظیر مردمی در پروژههای عامالمنفعه، مورد توجه و حمایت علمی سه سازمان جهانی از جمله UNIDO و UNDP و همچنین سه وزارتخانه داخلی قرار گرفته است.
احیای هنرهای فراموششده و بازآفرینی بافت روستا
کرکبودی در خصوص اقدامات کالبدی و فرهنگی در روستا گفت: ساخت ۶ واحد بومگردی جدید با تسهیلات بانک توسعه تعاون، ایجاد خانه خلاق، راهاندازی فروشگاههای صنایعدستی و احیای شغلهای کهن مانند چادرشببافی از جمله اقدامات ماست. همچنین در راستای حفظ هویت بصری، ۳۰ واحد مسکونی قدیمی مرمت، احیا و زیباسازی شدهاند تا نمای روستا طبق بافت بومی حفظ شود.
برنامهریزی برای سودآوری منصفانه و مقابله با بروکراسی
وی درباره مدل اقتصادی تعاونی توضیح داد: در مدل ما، ۵ درصد از درآمد هر پروژه صرف زیرساختهای روستا و ۵ درصد به تعاونی و اعضا اختصاص مییابد تا توازن میان سودآوری و خدمات اجتماعی برقرار شود. خرید تضمینی محصولات مشاغل خانگی و صدور سریع مجوزهای کشاورزی و گردشگری از دیگر خدمات ما به اهالی است.
کرکبودی بزرگترین مانع پیش روی توسعه را "بروکراسی اداری" دانست و خواستار تسهیل فرآیندها برای پیشبرد پروژههای کارآفرینانه شد.
چشمانداز ۵ ساله: ثبت جهانی و میزبانی از ۱۰۰۰ گردشگر
مدیرعامل شرکت تعاونی شانه تراش در پایان با ترسیم افق روشن این روستا گفت: با حمایت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مازندران، برنامههای آموزشی گستردهای در حال اجراست. امیدواریم در پایان فاز اول پروژه، شاهد ثبت جهانی شانه تراش باشیم.
وی افزود: تا ۵ سال آینده، ظرفیت اقامت شبانه روستا به ۱۰۰۰ نفر خواهد رسید، بیش از ۵۰۰ شغل مستقیم ایجاد میشود و با تکمیل زنجیره توسعه، شاهد مهاجرت معکوس کامل جوانان به روستا خواهیم بود.
