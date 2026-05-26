دوره آموزشی سفال و سرامیک شهرستان آرادان برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر سلیمانی‌فرد روز سه شنبه 5 خرداد ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: دوره آموزشی سفال و سرامیک با هدف توسعه و ترویج هنر صنعت بومی و شناسایی استعدادهای منطقه در شهرستان آرادان آغاز شد

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آرادان افزود: این دوره آموزشی که با استقبال ۲۵ هنرجو همراه بوده است، گامی مهم در جهت احیای هنر اصیل سفالگری و توسعه صنایع‌دستی در این شهرستان محسوب می‌شود.

او اظهار کرد: هنر سفالگری و سرامیک‌سازی، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت فرهنگی و تاریخی بسیاری از مناطق ایران از جمله شهرستان آرادان است و ما بر آن شدیم تا با برگزاری این دوره آموزشی، ضمن معرفی تکنیک‌های نوین و سنتی این رشته، فرصتی را برای علاقه‌مندان فراهم آوریم تا بتوانند دانش و مهارت خود را در این زمینه ارتقا بخشند.

سلیمانی فرد تاکید کرد: برگزاری مستمر چنین دوره‌های آموزشی، منجر به ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان منطقه و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آرادان در سطح ملی شود.

انتهای پیام/