بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سروش هاشمی امروز سهشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵، با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای هنری در راستای آگاهیبخشی نسبت به ارزشهای میراثی گفت: نمایشگاه ایستاده در غبار فرصتی است تا نگاهی عمیقتر به واقعه جنگ رمضان و خسارات واردشده به پیکره تمدنی و بناهای تاریخی استان داشته باشیم.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان افزود: این نمایشگاه تنها یک رویداد تصویری نیست، بلکه تلاشی برای روایت هویت و ایستادگی میراثی است که قرنها در برابر حوادث روزگار پایدار مانده است.
او در تشریح جزئیات این نمایشگاه که در فرهنگسرای کومش سمنان به مناسبت هفته میراث فرهنگی دایر شده است، بیان کرد: در این مجموعه، ۳۰ قطعه عکس منتخب از بناهای تاریخی کشور که در جریان جنگ رمضان دچار آسیب شدهاند، به نمایش درآمده است.
هاشمی تاکید کرد: این تصاویر روایتگر صحنههایی از مظلومیت آثار ملموس ما است که چگونه هدفِ حملاتِ ناقضِ ارزشهای تمدنی قرار گرفتند.
هاشمی با تأکید بر خلاقیتهای هنری در این رویداد، خاطرنشان کرد: علاوه بر تصاویر مستند، یک اثر هنری شاخص و اختصاصی نیز بهصورت ویژه برای ورودی این نمایشگاه طراحی شده است که پیامی نمادین از هویت و زنده بودنِ تمدن ایرانزمین را به مخاطبان مخابره میکند.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان افزود: این اثر بهطور خاص برای این رویداد خلق شده تا بازتابدهنده پیوند عمیق میان میراث تاریخی و روحیه ملی در مواجهه با چالشهای تحمیلی باشد.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان اظهار کرد: برگزاری این نمایشگاه در هفته میراثفرهنگی، نمادی از تعهد ما به صیانت از تاریخ است و ما معتقدیم که ثبتِ آسیبهای وارده به آثار تاریخی، تنها مستندسازی یک خسارت نیست، بلکه سندی تاریخی است که ابعاد فرهنگی و تمدنی جنگ رمضان را برای آیندگان روشن میسازد.
او تصریح کرد: این رویداد در قالب برنامههای شاخص استانی برگزار شد تا ضمن آگاهیبخشی به نسل جوان، اهمیت حفاظت از میراثفرهنگی را به عنوان بخشی از امنیت ملی و هویت ایرانی بیش از پیش نمایان سازد.
