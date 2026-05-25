بازخوانی هویت در دل بافت تاریخی شیراز؛ از شکوه خانه نصیرالملک تا اصالت گذر نصیرنظام

به گزارش خبرنگار میراث آریا، رویداد تخصصی بافتگردی و با مشارکت پایگاه بافت تاریخی شیراز ۳ خرداد ۱۴۰۵ با هدف ایجاد پیوندی عمیق میان جامعه و آثار مادی و با شعار از نصیرالملک تا نصیرنظام، به منظور به تصویر کشیدن مسیری از شکوه معماری و تاریخ شیراز برگزار شد.
پیام غرابی مدیر پایگاه بافت تاریخی شیراز در حاشیه این برنامه با تأکید بر اهمیت خوانش میراثفرهنگی در بافت درهمتنیده شهر شیراز افزود :شناخت هویت معماری شیراز تنها به معنای بررسی بناها نیست، بلکه شناخت سبک زندگی و تجربهای از زیست مسالمتآمیز است. در دنیای امروز که معماری مدرن گاهی با گسستهای عاطفی و معنوی همراه است، بازگشت به الگوهای بومی، تلاشی برای ترمیم این پیوند است.
غرابی بیان کرد: آشنایی با بافت تاریخی شیراز که در فهرست آثار ملی ثبت شده، فراتر از معرفی سبکهای هنری، پشتوانهای مستحکم برای پاسداشت فرهنگ در ذهن نسل جوان ایجاد میکند. در واقع، نگاه حرفهای و روانشناسانه به معرفی میراثفرهنگی، خود یک اقدام حفاظتی است که به بازنشانی فرهنگ در میراث منجر میشود.
مدیر پایگاه بافت تاریخی شیراز ادامه داد : این تور تخصصی با بازدید از خانه تاریخی نصیرالملک آغاز شد؛ بنایی که با تزئینات خیرهکننده و معماری خاص خود، آغازگر این سفر تاریخی بود. شرکتکنندگان در ادامه، با عبور از گذر تاریخی نصیرنظام، به بررسی پیوستگی فضاهای شهری و نقش آن در حفظ انسجام بافتهای سنتی پرداختند.
در این مسیر، خانههای ارزشمندی همچون کازرونیان و زنجیرچی یزدی مورد بازدید قرار گرفتند که هر یک روایتگر بخشی از هنر و تاریخ معماری شیراز هستند. مقصد پایانی این تور نیز بررسی معماری اقامتگاه تاریخی نصیرنظام (بوتیک هتل راد) بود که به عنوان نمونهای از مرمت و کاربریسازی اصولی در بافت تاریخی، مورد توجه قرار گرفت.
راضیه تندرو صالح، پژوهشگر و راهنمای رسمی میراثفرهنگی که هدایت تخصصی این تور را بر عهده داشت، با نگاهی تحلیلی به تشریح ویژگیهای شاخص تزئینات، هندسه بناها و سیر تحول سبکهای ساخت پرداخت. توضیحات او دریچهای تازه برای درک عمیقتر مخاطبان از فلسفه طراحی خانههای سنتی شیراز گشود؛ فلسفهای که در آن، زیبایی، کارایی و حریم خصوصی در هم آمیخته است.
