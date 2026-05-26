بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امیر سلیمانیفرد امروز سهشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: شامگاه دوشنبه 4 خرداد ماه 1405 در حاشیه برگزاری اجتماع بزرگ شبهای اقتدار در شهرستان آرادان، اداره میراث فرهنگی اقدام به برپایی سیاهچادر عشایری کرد تا فضایی سنتی و معنوی برای بازدیدکنندگان فراهم کند.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان آرادان با اشاره به اهمیت زنده نگهداشتن آیینهای بومی اظهار کرد: سیاهچادر تنها یک سرپناه نیست، بلکه نمادی از اقتصاد مقاومتی، هنر دست و صفا و صمیمیت مردمان سختکوش ایل است که در دل خود قرنها تجربه و فرهنگ را نهفته دارد.
او افزود: این مراسم با میزبانی اداره میراثفرهنگی آرادان و با حضور مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان و جمعی از مسئولان ارشد استانی و شهرستانی برگزار شد.
سلیمانی فرد تصریح کرد: استقبال بینظیر مردم و جوانان از این سیاهچادر نشان داد که جامعه بیش از هر زمان دیگری تشنه بازگشت به ریشههای فرهنگی خود است و ما در شبهای اقتدار به دنبال این بودیم که نشان دهیم اقتدار ما در گرو حفظ اصالتها و میراثی است که از گذشتگان به ما رسیده است.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان آرادان در پایان با تقدیر از همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری عشایری یکی از اولویتهای اصلی ما در شهرستان آرادان است و برپایی چنین ایستگاههای فرهنگی، گامی مؤثر در جهت جذب گردشگر و معرفی ظرفیتهای بیبدیل این منطقه به کل کشور خواهد بود.
