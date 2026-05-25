بهگزارش خبرنگار میراث آریا، امروز ۴ خردادماه ۱۴۰۵ مهدی حداد، معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجانغربی به همراه سردار رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی استان، مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی و جمعی از مدیران استانی، امروز با حضور در ایست بازرسی پل شهید کلانتری ارومیه، راهکارهای عملیاتی برای ارتقای خدماترسانی در این محور مواصلاتی را بررسی کردند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی اظهار کرد: در این بازدید با توجه به بهبود وضعیت دریاچه ارومیه، مقرر شد با همکاری دستگاههای متولی، بسترهای لازم برای ایجاد جذابیتهای گردشگری در ساحل این دریاچه با احداث یک سایت تفریحی و گردشگری فراهم شود تا این محور علاوه بر نقش راهبردی، بهمکانی برای بازدید و اقامت گردشگران تبدیل شود.
مرتضی صفری در ادامه با تأکید بر اهمیت بازگشت حیات به اکوسیستم منطقه، خاطرنشان کرد: ایجاد این سایت تفریحی در ساحل دریاچه، تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه گامی استراتژیک برای تبدیل شدن این پهنه آبی به یک قطب گردشگری پایدار است که میتواند با بهرهگیری از مناظر طبیعی منحصربهفرد، پتانسیلهای اقتصادی و اجتماعی منطقه را به شکلی چشمگیر ارتقا دهد.
او تصریح کرد: هدف ما ایجاد زیرساختهایی است که علاوه بر فراهم کردن امکان اقامت و بازدید گردشگران، با رعایت استانداردهای محیطزیستی، از آسیب به حریم دریاچه جلوگیری کند؛ به گونهای که این محور گردشگری بتواند به بخشی جداییناپذیر از زنجیره صنعت گردشگری کشور تبدیل شود.
همچنین در این بازدید که به دستور استاندار آذربایجان غربی انجام شد بررسیهای لازم درخصوص زیباسازی و رفع زوائد بصری در مسیر شهید کلانتری صورت گرفت و مقرر شد ادارهکل راهداری استان طرح لازم را در این خصوص ارائه و در اسرع وقت کار را شروع کند.
