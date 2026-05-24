بهگزارش خبرنگار میراث آریا، حمزه پهلوانی ضمن تجلیل از اقدامات فرهنگدوستان منطقه، از اهدای ۲۵ قطعه شیء تاریخی و فرهنگی از جنس سفال توسط یکی از شهروندان علاقهمند به میراثفرهنگی به موزه نقده خبر داد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نقده افزود: این آثار سفالی که از نظر تاریخی و فرهنگی دارای ارزش بسیار بالایی هستند، پس از طی مراحل دقیق کارشناسی و بررسیهای تخصصی توسط کارشناسان برای حفظ، صیانت و نمایش عمومی به موزه نقده منتقل شدند، این اقدام شایسته، نشاندهنده سطح بالای آگاهی و مسئولیتپذیری شهروندان نقده در قبال حفظ میراث گذشتگان و پاسداشت هویت فرهنگی منطقه است.
او با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از آثار باستانی ادامه داد: موزه نقده بهعنوان یکی از مراکز مهم فرهنگی و تاریخی استان همواره در مسیر گردآوری، نگهداری و معرفی آثار باستانی منطقه تلاش کرده است، چنین اقدامات مردمی و داوطلبانهای، نه تنها باعث غنای هرچه بیشتر مجموعههای موزهای میشود، بلکه نقش مؤثری در ترویج فرهنگ حفاظت از میراثفرهنگی در میان نسلهای جدید ایفا میکند.
پهلوانی تصریح کرد: موزه نقده از سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را آغاز کرده و امروزه مجموعهای ارزشمند از آثار باستانی، بهویژه سفالینهها، اشیای مفرغی و سکههای تاریخی منطقه را در خود جای داده است و اداره میراثفرهنگی نقده همواره از تمامی شهروندان و متخصصان برای همکاری در راستای صیانت از این داراییهای ملی استقبال میکند.
