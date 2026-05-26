نصب مجسمه یوزپلنگ آسیایی در قلعه بالا

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: نصب مجسمه یوزپلنگ آسیایی در روستا هدف گردشگری قلعه بالا گامی در جهت تقویت هویت محیط‌زیستی و گردشگری این روستا به عنوان دروازه طلایی پارک ملی توران و نمادی از اهمیت حفاظت از این گونه ارزشمند است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: روستای قلعه بالا که در مسیر ثبت جهانی قرار دارد، با جدیت در حال تکمیل پروژه‌های مرتبط با استانداردسازی پرونده ثبت جهانی خود است و نصب المان‌هایی مانند مجسمه یوزپلنگ آسیایی، در راستای معرفی ظرفیت‌های طبیعی و محیط‌زیستی این منطقه انجام می‌شود.

او با اشاره به جایگاه ویژه روستای قلعه بالا در پارک ملی توران، اظهار کرد: این روستا که در دروازه طلایی پارک ملی توران و ذخیره‌گاه زیست‌کره توران واقع شده است، پذیرای بسیاری از گردشگرانی است که با هدف مشاهده حیات‌وحش به این منطقه سفر می‌کنند و پس از اقامت در اقامتگاه‌های بوم‌گردی، برای بازدید از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش عازم پارک ملی توران می‌شوند.

رضویان خاطرنشان کرد: نصب مجسمه یوزپلنگ آسیایی در روستای قلعه بالا، نمادی از اهمیت حیاتی حفاظت از این گونه در معرض خطر انقراض و یادآور پیوند عمیق این روستا با زیستگاه یوز آسیایی در پارک ملی توران است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود تصریح کرد: این مجسمه همچنین به عنوان یک جاذبه بصری، به معرفی بهتر ظرفیت‌های گردشگری منطقه کمک خواهد کرد.

