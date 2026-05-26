به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی روز سهشنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: با هدف گرامیداشت هفته میراثفرهنگی، آب انبار تاریخی سرخه میزبان اهالی قلم و اندیشه شد و در جریان این بازدید، اعضای انجمن رسالت قلم در فضای خنک و آرامشبخش آبانبار، به خوانش اشعاری از مثنوی معنوی پرداختند.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سرخه درباره برنامههای جانبی این بازدید اظهار کرد: ترکیب صدای شعر مولوی با هندسه دوار و گنبدی این بنا، فضایی معنوی و خاطرهانگیز ایجاد کرد که هدف آن بازخوانی هویت ملی در دل یک اثر تاریخی بود.
او در تشریح ویژگیهای این اثر تاریخی گفت: آبانبار تاریخی سرخه که منسوب به دوره قاجار است، یکی از بزرگترین و باشکوهترین آبانبارهای شهر سرخه محسوب میشود.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سرخه با تمجید از معماری خاص این بنا افزود: مخزن اصلی این آبانبار دارای گنبد عظیم و مخروطی شکلی است که بر اساس الگوهای معماری سنتی نواحی کویری بنا شده است و این بنا به دلیل ارزشهای والای معماری و تاریخی، به شماره ۴۴۳۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
او در پایان خاطرنشان کرد: حفظ میراثفرهنگی نیازمند همراهی انجمنهای مردمنهاد و نخبگان فرهنگی است و حضور انجمنهایی نظیر رسالت قلم در بناهای تاریخی، باعث معرفی بهتر این گنجینهها به جامعه و تقویت حس پاسداری از هویت بومی میشود.
