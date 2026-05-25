به گزارش خبرنگار میراث آریا، سروش هاشمی گفت: به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی شامگاه یکشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ آیین تجلیل از پیشکسوتان و بازنشستگان میراث‌فرهنگی سمنان در مسجد امام خمینی (ره) سمنان برگزار شد.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: در این مراسم، ضمن گرامیداشت هفته میراث‌فرهنگی با برنامه های مفرح، از تلاش‌ها و زحمات بازنشستگان و پیشکسوتان این حوزه تقدیر و تشکر به عمل آمد.

او بیان کرد: این آیین با هدف پاسداشت سال‌ها خدمات صادقانه میراث‌بانانی برگزار شد که عمر خود را در مسیر حفاظت، صیانت و معرفی آثار تاریخی و فرهنگی این سرزمین صرف کرده‌اند.

هاشمی تصریح کرد: در این مراسم، فضای قدردانی و احترام به سرمایه‌های انسانی مجموعه، با تأکید بر انتقال تجربیات ارزشمند آنان به نسل‌های جدید مورد توجه قرار گرفت.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه این افراد، گفت: پیشکسوتان، حافظان گنجینه‌های فرهنگی و تاریخی ما هستند و راه آینده ما بدون شناخت خدمات دیروز آنان، روشن نخواهد بود.

او با تأکید بر اینکه میراث‌فرهنگی، هویت و شناسنامه یک ملت است و آن‌کس که در این مسیر گام برمی‌دارد، در واقع پاسدارِ عزت و اصالت این سرزمین است، اظهار کرد: امروز ما در کنار کسانی هستیم که عمر پربرکت خود را با عشق و ایمان، صرف حفاظت و معرفی آثار تاریخی و فرهنگی این مرز و بوم کرده‌اند.

هاشمی در پایان با قدردانی از زحمات تمامی بازنشستگان این حوزه خاطرنشان کرد: پیشکسوتان، گنجینه‌های زنده و معنوی ما هستند و حضور آنان مایه دلگرمی مجموعه است و امیدواریم بتوانیم با ارج نهادن به مقام والای این عزیزان، الگویی از احترام و تکریم در جامعه ایجاد کنیم و همواره خود را مدیون و مرهون تلاش‌های بی‌وقفه آنان در راه حفاظت از این خاکِ مقدس و تمدن کهن بدانیم.

