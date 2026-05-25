به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان گفت: در راستای اجرای برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های گردشگری و با هدف بهبود دسترسی گردشگران به مقاصد طبیعی و تاریخی، عملیات طراحی، ساخت و نصب تابلوهای راهنما در محورهای مواصلاتی منتهی به روستای قلعه بالا و ذخیره‌گاه زیست‌کره توران به پایان رسید.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود با اشاره به اهمیت این مناطق در چرخه گردشگری استان سمنان افزود: در این طرح، تابلوهایی با عناوین «به قلعه بالا خوش آمدید، روستای دوستدار حیات‌وحش»، «روستای هدف گردشگری قلعه بالا» و همچنین تابلوی اختصاصی «پارک ملی توران ذخیره‌گاه زیست‌کره» با هدف آگاهی‌بخشی و هدایت دقیق بازدیدکنندگان در مسیرهای کلیدی نصب شده است.

او تصریح کرد: قلعه بالا تنها یک مقصد گردشگری نیست، بلکه دروازه ورود به حیات‌وحش بی‌نظیر پارک ملی توران محسوب می‌شود. از این رو، نصب این تابلوها با رویکرد «گردشگری مسئولانه» طراحی شده تا ضمن هدایت گردشگران، پیام‌های آموزشی مربوط به حفظ حیات‌وحش و اهمیت حفاظت از ذخیره‌گاه زیست‌کره توران را به مسافران منتقل کند.

رضویان در ادامه با تأکید بر نقش زیرساخت‌های جاده‌ای در رشد صنعت گردشگری گفت: ایجاد و تقویت تابلوهای راهنما، علاوه بر کاهش سردرگمی گردشگران و افزایش ضریب ایمنی سفر، نقش بسزایی در برند سازی این روستا به‌عنوان یک مقصد مهم و پایدار در نقشه گردشگری ایران ایفا می‌کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: این اداره متعهد به استمرار برنامه‌های بهسازی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری در روستاهای هدف است و امیدواریم با این اقدامات، تجربه خاطره‌انگیز و آگاهانه‌ای برای گردشگران در بازدید از این منطقه بکر و تماشایی رقم بخورد.

