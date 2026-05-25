به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا اسماعیلی روز دوشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ در نشست مشترک با مدیر اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان میامی، ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدات هنری بومی اظهار کرد: صنایع‌دستی در شهرستان میامی نه تنها یک شاخصه فرهنگی، بلکه یکی از بسترهای اصلی اشتغال‌زایی و کسب درآمد پایدار برای خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق روستایی و کم برخوردار است.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان میامی با اشاره به نقش کلیدی تسهیلات مشاغل خانگی در توسعه این حوزه افزود: هدف ما از برگزاری این نشست، هم‌افزایی با اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای شناسایی هنرمندان واجد شرایط و تسهیل مسیر دریافت تسهیلات است تا بتوانیم با تزریق به‌موقع منابع مالی، به رونق تولید و بهبود معیشت فعالان این عرصه کمک کنیم.

او با بیان اینکه صنایع‌دستی میامی از ظرفیت‌های بی‌نظیری برخوردار است، بیان کرد: بسیاری از هنرمندان ما در کارگاه‌های کوچک خانگی مشغول به فعالیت هستند و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت می‌تواند ضمن توسعه این کارگاه‌ها، زمینه ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را برای جوانان و بانوان هنرمند فراهم آورد.

اسماعیلی تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا با هدف تسریع در روند بررسی پرونده‌ها و کاهش بروکراسی اداری، تعاملات بین این دو دستگاه افزایش یابد تا هنرمندان صنایع‌دستی بتوانند با کمترین چالش ممکن از مشوق‌های مالی دولت در قالب مشاغل خانگی بهره‌مند شوند.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان میامی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری و مساعدت اداره کار شهرستان میامی، بخش قابل‌توجهی از فعالان صنایع‌دستی که دارای پروانه تولید هستند، به سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات معرفی شوند تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر هنر صنعتگران و رونق بازارچه‌های صنایع‌دستی در سطح شهرستان باشیم.

