به گزارش خبرنگار میراث آریا، کامران شجاعی روز دوشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در نشستی با حضور فرماندار شهرستان مهدیشهر، رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار مهدیشهر، مسائل و چالشهای پروژههای عمرانی شهری مرتبط با حوزه میراث فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مهمی برای ارتقای زیرساختهای گردشگری و فرهنگی شهر اتخاذ شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مهدیشهر با اشاره به مهمترین محورهای این جلسه اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این نشست، برنامهریزی برای راهاندازی موزه شهر مهدیشهر با همکاری شهرداری بود، ایجاد این موزه، گام مهمی در معرفی تاریخ، فرهنگ و هویت بومی منطقه، بهویژه در حوزه ایل سنگسر و فرهنگ عشایری خواهد بود.
او با اشاره به ظرفیت مهدیشهر بهعنوان شهر ملی سوزندوزی بیان کرد: در حوزه شهر ملی سوزندوزی و دبیرخانه مربوط به آن، شهرداری مهدیشهر آمادگی خود را برای اجرای رویدادهای بیشتر اعلام کرد.
شجاعی اظهار کرد: تلاش ما این است که با برگزاری نمایشگاهها، جشنوارهها و رویدادهای تخصصی، سوزندوزی مهدیشهر را بیش از گذشته در سطح ملی و بینالمللی مطرح کنیم و زمینه فروش و معرفی آثار هنرمندان را فراهم سازیم.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مهدیشهر، حفظ بافت تاریخی شهر را از دیگر موضوعات مطرحشده در این جلسه دانست و گفت: حفاظت و احیای بافت تاریخی مهدیشهر و تعریف پروژههای گردشگری در این بافت، از اولویتهای مشترک ما و شهرداری است، در این راستا، هماهنگی لازم برای هدایت طرحهای عمرانی بهگونهای که کمترین آسیب به هویت تاریخی شهر وارد شود، انجام خواهد شد.
او درباره حمایت از هنرمندان صنایعدستی نیز تصریح کرد: راهاندازی بازارچه دائمی صنایعدستی برای عرضه تولیدات هنرمندان مهدیشهر، از دیگر محورهای مورد توافق بود.
شجاعی با اشاره به اینکه ساماندهی غار دربند مهدیشهر با مشارکت مشترک میراث فرهنگی و شهرداری، از برنامههای مهم پیشرو است، خاطرنشان کرد: هدف ما افزایش ایمنی، بهبود زیرساختها و ایجاد شرایط مناسبتر برای حضور گردشگران در این محوطه ارزشمند طبیعی است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مهدیشهر همچنین از برنامهریزی برای تقویت رویدادهای فرهنگی خبر داد و افزود: مشارکت در برگزاری جشنواره عشایر ایل سنگسر یکی دیگر از محورهای همکاری بوده است زیرا این جشنواره ظرفیت بسیار خوبی برای معرفی سبک زندگی، آیینها، موسیقی و صنایعدستی عشایر منطقه دارد و میتواند نقش مهمی در توسعه گردشگری فرهنگی مهدیشهر ایفا کند.
او در پایان با اشاره به حمایت فرماندار شهرستان مهدیشهر از برنامههای مشارکتی شهرداری و اداره میراث فرهنگی، تأکید کرد: این همراهی، زمینهساز تسریع در اجرای پروژهها و بهرهبرداری هرچه سریعتر مردم و گردشگران از این ظرفیتها خواهد بود.
