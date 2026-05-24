حمایت از واحدهای گردشگری در جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، میلاد رضایی شامگاه یکشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ در سخنرانی خود در اجتماع شبهای اقتدار گفت: طی ماههای اخیر و با حمایت مسئولان شهرستان، به فعالان حوزه صنایعدستی و گردشگری تسهیلات کمبهره و بلندمدت پرداخت شد تا بتوانیم از کسبوکارهای این حوزه حمایت کنیم و اجازه ندهیم فشارهای اقتصادی، چراغ این واحدها را خاموش کند.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان گرمسار با بیان اینکه حوزه گردشگری از نخستین بخشهایی بود که تحت تأثیر شرایط ناشی از «جنگ رمضان» قرار گرفت، افزود: با آغاز جنگ رمضان، اولین واحدهایی که دچار آسیب و رکود شدند، مجموعهها و واحدهای گردشگری بودند و تلاش ما بر این بود که با ارائه تسهیلات، همراهی دستگاههای اجرایی و حمایتهای لازم، بخشی از مشکلات فعالان این حوزه را کاهش دهیم و از تعطیلی و افت شدید فعالیت آنان جلوگیری کنیم.
او در ادامه به ظرفیتهای تاریخی این شهرستان اشاره کرد و گفت: گرمسار دارای حدود چهار هزار سال قدمت تاریخی است و تاکنون ۱۳۲ اثر از این شهرستان در فهرست آثار ملی و ۲ اثر در فهرست جهانی به ثبت رسیده است و این حجم از آثار ثبتشده، نشاندهنده جایگاه ویژه گرمسار در نقشه میراث فرهنگی کشور است.
رضایی با معرفی برخی از جاذبههای شاخص گردشگری این شهرستان افزود: کاروانسرای ثبت جهانی قصر بهرام و ایستگاه بنه کوه از مهمترین ظرفیتهای گردشگری گرمسار به شمار میروند و این آثار نهتنها برای مردم شهرستان، بلکه برای گردشگران داخلی و خارجی جذابیت بسیاری دارند و از شهروندان درخواست میکنم با حضور و بازدید از این مجموعههای تاریخی و جهانی، ضمن آشنایی بیشتر با پیشینه این دیار، در حفظ و معرفی آن نیز سهیم باشند.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان گرمسار با اشاره به خسارتهای وارد شده به آثار تاریخی کشور در جریان جنگ رمضان تصریح کرد: در جریان این جنگ، حدود ۱۵۰ اثر تاریخی و پنج اثر جهانی کشور مورد اصابت قرار گرفتهاند، این واقعیت تلخ نشاندهنده آن است که در این جنگ، تنها زیرساختها هدف قرار نگرفتهاند، بلکه تمدن، هویت تاریخی و حافظه جمعی ملت ایران نیز آماج حملات بوده است.
او در بخش دیگری از سخنان خود به مفهوم گسترده میراث فرهنگی پرداخت و گفت: میراث فرهنگی تنها به بناها و آثار ملموسی مانند کاروانسراها، قلعهها و مجموعههای تاریخی محدود نمیشود، بلکه بخشی از جلوههای همبستگی اجتماعی، آیینها، سنتها، سوگواریها و تجمعهای مردمی نیز در زمره میراث غیرملموس قرار میگیرند.
رضایی با اشاره به حضور پرشور مردم در برنامههای شبانه این ایام، تأکید کرد: تجمعهای مردمی شبانه، همدلی، همراهی و حضور داوطلبانه مردم در خیابانها و فضاهای عمومی، جلوهای از میراث ناملموس است که میتواند حتی ظرفیت ثبت در فهرست میراث فرهنگی ناملموس را داشته باشد. سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان گرمسار اظهار کرد: این رفتارها و آیینها، بخشی از هویت و شخصیت اجتماعی مردم ما را شکل میدهند و باید به دقت ثبت، مستندسازی و حفظ شوند.
او در پایان با قدردانی از همراهی مردم و مسئولان شهرستان گرمسار ابراز کرد: امیدواریم با تداوم حمایتهای لازم، برنامهریزیهای دقیق و استفاده هوشمندانه از ظرفیت میراث چهار هزار ساله گرمسار، شاهد رونق هرچه بیشتر گردشگری، تقویت صنایعدستی و تقویت روحیه همبستگی و ایستادگی در این شهرستان باشیم.
