به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کامران شجاعی امروز دوشنبه 4 خرداد 1405، با اعلام این خبر گفت: به‌منظور تسهیل در دسترسی شهروندان به خدمات اداری و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان در حوزه‌های تخصصی، میز خدمت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهدی‌شهر شامگاه 3 خرداد ماه ۱۴۰۵ در حاشیه اجتماع شب‌های اقتدار شهر نمونه گردشگری بین المللی شهمیرزاد برپا شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهدی‌شهر افزود: برپایی این میز خدمت با هدف ارتباط مستقیم و چهره به چهره با مردم و شنیدن دغدغه‌ها و مطالبات آنان صورت گرفت و ما معتقدیم که خدمت‌رسانی مطلوب، نیازمند درک عمیق از نیازهای ارباب‌رجوع است و حضور در میان مردم، بهترین راه برای دستیابی به این مهم است.

او بیان کرد: این اداره آمادگی کامل دارد تا با حضور در برنامه‌ها و مناسبت‌های مشابه که در سطح شهرستان برگزار می‌شود، ضمن تعامل و گفت‌وگو با شهروندان، به صورت ویژه مسائل و دغدغه‌های آنان در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را پیگیری و در جهت رفع موانع و مشکلات احتمالی، اقدامات لازم را مبذول دارد.

شجاعی خاطرنشان کرد: این رویکرد، بخشی از برنامه جامع اداره ما برای ارتقای سطح رضایت‌مندی عمومی و تقویت تعامل میان دستگاه‌های دولتی و مردم است و امیدواریم بتوانیم با این اقدامات، گامی مؤثر در جهت اعتلای فرهنگ و هویت منطقه برداریم.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهدی‌شهر تصریح کرد: این اقدام اداره میراث‌فرهنگی شهرستان مهدی‌شهر، با استقبال خوب شهروندان حاضر در اجتماع شب‌های اقتدار مواجه شد و نشان از عزم جدی این مجموعه برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم دارد.

