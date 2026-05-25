به گزارش خبرنگار میراث آریا، کامران شجاعی روز دوشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ در نشست بررسی طرح‌های مرمتی شهر شهمیرزاد گفت: شهمیرزاد به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری استان سمنان، از ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه بناهای تاریخی برخوردار است که حفظ و احیای آن‌ها نیازمند تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مهدیشهر با اشاره به دستور کار این جلسه اظهار کرد: در این نشست که با حضور معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی استان سمنان، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر شهمیرزاد، شهردار و همچنین مالک بنای تاریخی آسیاب آبی برگزار شد، ابعاد فنی و اجرایی طرح مرمت آسیاب آبی و تکمیل عملیات مرمت مسجد میدان شهمیرزاد مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

او درباره اهمیت این دو پروژه بیان کرد: مسجد میدان شهمیرزاد یکی از بناهای ارزشمند و هویت‌بخش بافت تاریخی این شهر است که عملیات مرمت آن پیشرفت‌های خوبی داشته و اکنون با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، فاز نهایی و تکمیل مرمت آن با اولویت بالا در دستور کار قرار گرفته است.

شجاعی در ادامه به وضعیت آسیاب آبی میدان اشاره کرد و گفت: آسیاب آبی میدان از میراث صنعتی و تاریخی این منطقه محسوب می‌شود و در این جلسه، مذاکرات سازنده‌ای با مالک بنا برای حفاظت و احیای آن انجام شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مهدیشهر تصریح کرد: رویکرد ما در این پروژه، جلب مشارکت و همکاری شهرداری و شورای شهر به عنوان نمایندگان مدیریت شهری در کنار میراث فرهنگی است تا بتوانیم این بنا را به یکی از نقاط هدف گردشگری شهمیرزاد تبدیل کنیم.

او در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها نه تنها به حفظ اصالت تاریخی شهمیرزاد کمک می‌کند، بلکه با تغییر کاربری‌های مناسب و تعریفِ کارکردهای فرهنگی و گردشگری، می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصاد محلی و جذب گردشگران به این شهر زیبا داشته باشد.

انتهای پیام/