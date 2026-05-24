واگذاری آرامگاه شیخ علاءالدوله سمنانی به اداره میراث فرهنگی شهرستان سرخه

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی روز یکشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از سال‌ها پیگیری مستمر و با مساعدت ویژه استاندار سمنان، فرماندار شهرستان سرخه، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان، سرانجام در روز سوم خرداد ماه ۱۴۰۵، قرارداد واگذاری آرامگاه تاریخی شیخ علاءالدوله سمنانی به اداره میراث فرهنگی شهرستان سرخه به امضا رسید.

سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سرخه با اشاره به اهمیت این واگذاری افزود: این قرارداد با هدف حفاظت، مرمت، احیا و جذب سرمایه‌گذاری برای این بنا تنظیم شده و به مدت ۲۰ سال معتبر خواهد بود.

او بیان کرد: ما در اداره میراث فرهنگی برنامه‌های مدونی برای ساماندهی و بهره‌برداری از این مجموعه ارزشمند داریم تا جایگاه آن به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری استان بیش از پیش تقویت شود.

عربی در پایان ضمن تأکید بر جایگاه تاریخی این اثر فاخر گفت: آرامگاه شیخ علاءالدوله بیابانکی سمنانی، واقع در روستای صوفی‌آباد شهرستان سرخه، یکی از بناهای تاریخی شاخص ایران است که معماری برجسته آن، یادگاری ارزشمند از قرون هفتم و هشتم هجری و نمادی از عرفان اسلامی و خدمات دیوانی شیخ احمد بن محمد بیابانکی سمنانی محسوب می‌شود.

سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سرخه تاکید کرد: حفظ این هویت تاریخی با همکاری تمامی دستگاه‌های متولی، اولویت اصلی ما در دوره جدید مدیریتی این بقعه خواهد بود.

