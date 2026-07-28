به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز سه شنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۵ در نشستی با حضور جلال تاجیک، مدیرکل میراثفرهنگی استان و امید کهربایی، مدیرکل زندانهای استان سمنان، شیوهنامه جامع اجرای برنامههای آموزشی صنایع دستی با هدف کاهش نرخ تکرار جرم و ارتقای سطح درآمد زندانیان و توسعه صنایع دستی منعقد شد.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گرشدگری و صنایع دستی استان سمنان در تبیین جزئیات این شیوهنامه افزود: هدف اصلی ما در این همکاری سهساله، تبدیل مهارتمندی به ابزاری برای خودباوری و خوداشتغالی زندانیان است و ما متعهد شدهایم که علاوه بر تعیین رشتههای اولویتدار با حفظ اصالتهای بومی، از نظر فنی و استانداردهای آموزشی، دورههای تخصصی را طراحی و اجرا کنیم.
او در ادامه به تعهدات عملیاتی این معاونت اشاره کرد و افزود: یکی از بخشهای کلیدی این تفاهمنامه، حمایت از محصولات تولیدی است. به منظور حمایت از هنرآموزان، امکان بهرهمندی از فضای نمایشگاههای دائمی، فصلی و مناسبتی معاونت صنایع دستی برای عرضه محصولات آنها فراهم خواهد شد.
سلطانی پور تصریح کرد: فرآیند صدور کارت صنعتگری و سایر مجوزهای تولیدی برای زندانیان واجد شرایط، تسهیل خواهد شد تا مسیر بازگشت آنها به جامعه از طریق هنر، هموار شود.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گرشدگری و صنایع دستی استان سمنان خاطرنشان کرد: در پایان دورهها، پس از اخذ آزمونهای فنی، گواهینامههای مهارتی بدون درج نام زندان به هنرآموزان اعطا میشود تا وجهه اجتماعی و شغلی آنها در آینده حفظ شود.
او با تأکید بر اینکه هدف اصلی از اجرای این طرح، توانمندسازی زندانیان از طریق آموزش مهارتها و هنرهای سنتی است تا ضمن کسب دانش تخصصی، بستر اشتغالزایی آنان در حوزه صنایعدستی فراهم شود، اظهار کرد: بر این اساس، پیشبینی میشود زندانیان پس از طی دورههای آموزشی، به عنوان نیروهای متخصص در کارگاههای صنایعدستی مشغول به کار شده و یا با راهاندازی کارگاههای مستقل، مسیر خود را برای اشتغالزایی پایدار و ورود به بازار کار پس از آزادی هموار کنند.
سلطانی پور در پایان از تمامی هنرمندان و اساتید علاقهمند به امر آموزش در زندانها دعوت کرد تا برای اعلام آمادگی و همکاری، درخواست خود را به ادارات شهرستانی و یا کارشناسان این معاونت در ادارهکل استان ارائه دهند.
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