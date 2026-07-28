به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز سه‌شنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵ گفت: با هدف توسعه زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی و ارتقای خدمات گردشگری، اجرا و نصب ۳ تابلوی معرفی جاذبه‌های گردشگری برای روستای هدف گردشگری طرود، روستای هدف گردشگری رضا آباد و جنگل ثبت جهانی و روستای هدف گردشگری ابر در دست اجرا قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: تابلوهای پیش‌آگاهی از مهم‌ترین ابزارهای تعامل با گردشگران هستند و نقش مؤثری در هدایت صحیح مسیرها، افزایش آگاهی مسافران و معرفی ظرفیت‌های پنهان گردشگری ایفا می‌کنند.

او در تشریح جزئیات فنی این طرح بیان کرد: این تابلوها با رعایت دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت میراث‌فرهنگی و آیین‌نامه‌های وزارت راه و شهرسازی طراحی شده‌اند و رویکرد ما در این فرآیند، حفظ هویت بصری منطقه در کنار رعایت استانداردهای ملی است تا ضمن ارتقای کیفیت خدمات، شاهد انسجام بیشتر در شبکه مقاصد گردشگری شهرستان باشیم.

رضویان با تأکید بر اینکه این اقدام بخشی از نقشه راه توسعه اقتصاد گردشگری شاهرود است، تصریح کرد: نصب تابلوهای معرفی در نقاط کلیدی، بستری را فراهم می‌کند تا گردشگران نه تنها به مقاصد اصلی، بلکه به مناطق کمتر شناخته‌شده نیز هدایت شوند و این توزیع هوشمندانه می‌تواند زمان توقف مسافران در شهرستان را افزایش داده و در نهایت به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار در مناطق میزبان منجر شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: گردشگری به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی توسعه‌ای شاهرود، نیازمند زیرساخت‌های اصولی است و این اداره با جدیت به دنبال تکمیل این شبکه اطلاع‌رسانی است تا زمینه حضور هدفمند و تجربه‌ای مطلوب برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم کند.

انتهای پیام/