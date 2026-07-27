 واگذاری خانه ترابی به بخش خصوصی برای تبدیل به اقامتگاه سنتی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نسیبه همتی روز دوشنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای سیاست‌های راهبردی برای احیای بافت‌ تاریخی، قرارداد بهره‌برداری از خانه تاریخی ترابی با سرمایه‌گذار بخش خصوصی منعقد شد و با آغاز این قرارداد، مسئولیت مرمت، سامان‌دهی و بازسازی این اثر ارزشمند بر عهده سرمایه‌گذار قرار گرفته است تا پس از اتمام عملیات، این بنا به عنوان یک اقامتگاه سنتی و با اصالت، در چرخه گردشگری استان قرار گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با تشریح ویژگی‌های معماری این اثر که متعلق به دوران قاجار است، افزود: خانه ترابی از نمادهای برجسته معماری سنتی در استان سمنان است.

او بیان کرد: یکی از ویژگی‌های چشمگیر این بنا، وجود شاه‌نشین با پنج‌دری باشکوه است که زیبایی‌شناسی خاصی به فضا می‌بخشد. همچنین، وجود ساباط که به معبر کهن دژ متصل می‌شود، از عناصر شاخص معماری کویری در این بنا است که پیش‌تر توسط اداره کل میراث‌فرهنگی استان مرمت و احیا شده است.

همتی در پایان تصریح کرد: بهره‌برداری از بناهای تاریخی از طریق مشارکت دادن سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، گامی استراتژیک در مسیر صیانت از میراث فرهنگی است و این رویکرد نه تنها باعث جلوگیری از فرسایش بناهای تاریخی می‌شود، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدزایی، منجر به اشتغال پایدار و تقویت محورهای گردشگری در بافت تاریخی شهر سمنان خواهد شد.

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