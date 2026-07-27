به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید محمدصادق رضویان روز دوشنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: روستای قلعه‌بالا که به‌عنوان یکی از روستاهای منتخب در مسیر توسعه گردشگری قرار دارد، تنها با تکیه بر جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی به مقصدی جهانی تبدیل نمی‌شود، بلکه تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های زیستی اجتماعی ساکنان، رکن اصلی در این فرآیند است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با اشاره به برگزاری این کارگاه آموزشی تحت تدریس خانم مریم کیقبادی، افزود: در این نشست، موضوعاتی نظیر شیوه‌های صحیح فرزندپروری، تقویت مهارت‌های ارتباطی مؤثر میان والدین و فرزندان و راهکارهای ارتقای کیفیت زندگی خانوار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هدف از این اقدامات، ایجاد بستری از آگاهی و پایداری در ساختار خانواده‌های روستایی است.

او با تأکید بر پیوند میان آموزش و گردشگری پایدار تصریح کرد: ما معتقدیم که توسعه گردشگری نباید صرفاً محدود به ساخت بناها یا بهبود مسیرها باشد، بلکه باید به دنبال توانمندسازی اجتماعی ساکنان باشیم و برگزاری کارگاه‌هایی با موضوع تربیت فرزند و آموزش خانواده، مستقیماً به تقویت بنیان‌های اجتماعی کمک کرده و باعث می‌شود جامعه محلی، از نظر فرهنگی و اجتماعی، پتانسیل لازم برای میزبانی از گردشگران و مدیریت فرآیند توسعه را داشته باشد.

رضویان در پایان خاطرنشان کرد: این نوع برنامه‌های آموزشی، در کنار پروژه‌های فیزیکی، بخشی از استراتژی ما برای ارتقای کیفیت زندگی و پایداری اجتماعی در روستای قلعه‌بالا است تا این روستا نه تنها به عنوان یک مقصد، بلکه به عنوان یک جامعه پویا و منسجم در سطح بین‌المللی شناخته شود.



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