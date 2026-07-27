۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۵

برگزاری کارگاه آموزش فرزندپروری برای ارتقای کیفیت زندگی در روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا

برگزاری کارگاه آموزش فرزندپروری برای ارتقای کیفیت زندگی در روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با تأکید بر ضرورت همگام‌سازی توسعه زیرساخت‌های گردشگری با توانمندسازی ساکنان، از برگزاری کارگاه آموزشی تربیت فرزند برای مادران روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید محمدصادق رضویان روز دوشنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: روستای قلعه‌بالا که به‌عنوان یکی از روستاهای منتخب در مسیر توسعه گردشگری قرار دارد، تنها با تکیه بر جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی به مقصدی جهانی تبدیل نمی‌شود، بلکه تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های زیستی اجتماعی ساکنان، رکن اصلی در این فرآیند است.
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با اشاره به برگزاری این کارگاه آموزشی تحت تدریس خانم مریم کیقبادی، افزود: در این نشست، موضوعاتی نظیر شیوه‌های صحیح فرزندپروری، تقویت مهارت‌های ارتباطی مؤثر میان والدین و فرزندان و راهکارهای ارتقای کیفیت زندگی خانوار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هدف از این اقدامات، ایجاد بستری از آگاهی و پایداری در ساختار خانواده‌های روستایی است.
او با تأکید بر پیوند میان آموزش و گردشگری پایدار تصریح کرد: ما معتقدیم که توسعه گردشگری نباید صرفاً محدود به ساخت بناها یا بهبود مسیرها باشد، بلکه باید به دنبال توانمندسازی اجتماعی ساکنان باشیم و برگزاری کارگاه‌هایی با موضوع تربیت فرزند و آموزش خانواده، مستقیماً به تقویت بنیان‌های اجتماعی کمک کرده و باعث می‌شود جامعه محلی، از نظر فرهنگی و اجتماعی، پتانسیل لازم برای میزبانی از گردشگران و مدیریت فرآیند توسعه را داشته باشد.
رضویان در پایان خاطرنشان کرد: این نوع برنامه‌های آموزشی، در کنار پروژه‌های فیزیکی، بخشی از استراتژی ما برای ارتقای کیفیت زندگی و پایداری اجتماعی در روستای قلعه‌بالا است تا این روستا نه تنها به عنوان یک مقصد، بلکه به عنوان یک جامعه پویا و منسجم در سطح بین‌المللی شناخته شود.
 

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کد خبر 1405050500296
جواد طیبی
دبیر مهدی ارجمند

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