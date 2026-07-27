کتاب «محروسه معظمه» در دامغان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی اکبرپور روز دوشنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: مراسم رونمایی از کتاب «محروسه معظمه» با حضور مدیرکل میراثفرهنگی استان سمنان، مسئولان شهرستانی، پژوهشگران و علاقهمندان به تاریخ و فرهنگ ایرانزمین در خانه تاریخی تسنیم دامغان برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دامغان در این مراسم با اشاره به اهمیتِ ثبت و ضبط هویت تاریخی منطقه اظهار کرد: این اثر پژوهشی که حاصل تلاشهای محمد صابر، محقق برجسته تاریخ است، روایتی مستند از دورهای حساس در تاریخ ایران ارائه میدهد.
او بیان کرد: این کتاب به شکلی تخصصی نقش کلیدی منطقه قومس را در سیاستهای دولت اسماعیلیه نزاری و چالشهای سیاسی دوران سلاجقه مورد واکاوی قرار داده است.
اکبرپور خاطرنشان کرد: محروسه معظمه اصطلاحی است که خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب سیر و سلوک برای توصیف قلعه استراتژیک گردکوه دامغان به کار برده است و شهرستان دامغان بهواسطه وجود قلعههای کوهستانی و استحکامات دفاعی بینظیر، همواره در تحولات سیاسی و نظامی ایران نقشی تعیینکننده ایفا کرده و تبیین این جایگاه تاریخی برای نسل جوان و پژوهشگران، از اولویتهای مهم فرهنگی ماست.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دامغان افزود: کتاب محروسه معظمه دریچهای نو بهسوی یکی از پرفراز و نشیبترین دورههای تاریخ ایران گشوده است و مستندسازی چنین وقایعی، علاوه بر غنای کتابخانههای تخصصی تاریخ، میتواند به تقویت ظرفیتهای گردشگری تاریخی دامغان نیز کمک شایانی کند، چرا که شناخت ابعاد این قلعههای اسطورهای، اشتیاق بازدید و مطالعه را در میان گردشگران فرهنگی افزایش میدهد.
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