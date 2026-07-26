به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز یکشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای تکمیل شاخص‌های پرونده ثبت جهانی قلعه‌بالا و تقویت زیرساخت‌های انسانی و رفاهی جامعه محلی، طرح داوطلبانه مراقبت و پایش سلامت سالمندان با حضور مریم قاسمی، از پرستاران پیشکسوت و بازنشسته شهرستان، در این روستا اجرایی شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود در تشریح جزئیات این اقدام افزود: در این طرح، با هدف دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی، پایش شاخص‌های حیاتی از جمله کنترل فشار خون، قند خون و ارائه مشاوره‌های تخصصی پزشکی به سالمندان و افراد کم‌توان که امکان تردد مداوم به مراکز درمانی را نداشتند، در منازل‌ایشان انجام شد.

او با تأکید بر نگاه ویژه سازمان جهانی گردشگری به مؤلفه‌های غیرفیزیکی مقاصد گردشگری تصریح کرد: یک مقصد گردشگری استاندارد و پایدار، تن‌ها در گرو بهره‌مندی از مواهب طبیعی و تاریخی نیست، بلکه انسجام اجتماعی، تاب‌آوری جامعه محلی و مسئولیت‌پذیری در قبال اقشار آسیب‌پذیر از جمله معیارهای اساسی در ارزیابی روستاهای منتخب جهانی است.

رضویان در پایان خاطرنشان کرد: ترویج چنین فرهنگ مراقبتی و همدلی در قلعه‌بالا، نشان‌دهنده پیوندهای عمیق اجتماعی در این روستا است و این انسجام، ضامن بقا و توسعه پایدار میراث‌فرهنگی و طبیعی منطقه است و ثابت می‌کند که جامعه محلی قلعه‌بالا با درک ضرورت‌های توسعه پایدار، بسترهای لازم برای میزبانی از گردشگران در کلاس جهانی را با تکیه بر سرمایه‌های اجتماعی خود فراهم آورده است.

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