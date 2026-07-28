عملیات آجرفرش ارگ تاریخی علاء سمنان انجام شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری روز سه شنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری که به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها و موتور محرک اقتصاد گردشگری در جهان شناخته می‌شود، عملیات محوطه‌سازی و آجرفرش بنای تاریخی ارگ علاء به مساحت تقریبی ۱۵۰ متر مربع با اعتباری معادل ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال انجام شد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان با اشاره به اهمیت این بنا افزود: ارگ تاریخی علاء که در روستای علاء از توابع بخش مرکزی شهرستان سمنان واقع شده، از بناهای ارزشمند و ماندگار دوره قاجاریه است و به شماره ۳۹۴۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

او خاطرنشان کرد: ساماندهی فضای پیرامونی و محوطه‌سازی این ارگ، علاوه بر حفاظت از کالبد بنا در برابر عوامل محیطی، نقش مؤثری در ساماندهی مسیرهای دسترسی و افزایش رضایت گردشگران برای بازدید از این اثر ملی ایفا خواهد کرد.

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