به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدجواد کولیوند روز چهارشنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۵ در نشست ویژه بررسی چالش‌ها و ظرفیت‌های منطقه گردشگری اوپرت با اشاره به جایگاه ممتاز این منطقه در سطح ملی گفت: یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های طبیعی استان است که ساماندهی آن نیازمند رویکردی کارشناسانه و به دور از اقدامات جزیره‌ای است و راهبرد ما در این منطقه، تبدیل آن به مقصدی شاخص و نظام‌مند برای گردشگری طبیعی کشور است.

استاندار سمنان با اشاره به ضرورت اجرای اقدامات فوری در کنار برنامه‌ریزی‌های بلندمدت افزود: در حالی که فرآیند تدوین طرح جامع در حال پیگیری است، ساماندهی ورودی‌ها، تأمین خدمات اولیه رفاهی و برقراری نظم در منطقه جهت میزبانی شایسته از گردشگران باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی شود.

او در تشریح اهمیت طرح جامع، بر شفاف‌سازی وظایف دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: تکمیل مطالعات جامع و ترسیم چشم‌انداز توسعه، تکلیف کاربری‌ها، ضوابط ساخت‌وساز و نقش اجرایی هر یک از نهادها را روشن خواهد کرد، از این‌رو، تمامی دستگاه‌های مسئول مکلف‌اند چارچوب‌های قانونی خود را به صورت شفاف اعلام کنند تا سرمایه‌گذاران بر اساس نقشه‌راهی مشخص و با کمترین چالش، به فعالیت بپردازند.

کولیوند با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری نباید به قیمت نادیده گرفتن حقوق ساکنان بومی تمام شود، خاطرنشان کرد: موفقیت طرح‌های گردشگری در گرو مشارکت مستقیم جوامع محلی است و هرگونه برنامه‌ریزی باید علاوه بر حفاظت از محیط‌زیست، رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار برای اهالی منطقه را به عنوان یک رکن اصلی مدنظر قرار دهد.

استاندار سمنان در پایان با تأکید بر پیگیری مستمر مصوبات این جلسه، تصریح کرد: مدیریت ارشد استان بر اجرای دقیق طرح جامع و تعیین مسئولیت‌های دستگاه‌ها نظارت جدی خواهد داشت و انتظار می‌رود با هماهنگی بین‌بخشی، این منطقه گردشگری به الگویی موفق از بهره‌برداری خردمندانه از مواهب طبیعی تبدیل شود که در آن، حفظ هویت منطقه و رفاه مردم محلی در اولویت قرار دارد.



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