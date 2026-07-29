به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک روز سه‌شنبه 6 مردادماه جاری در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری با خانه تسنیم دامغان، با تأکید بر نقش بی‌بدیل سازمان‌های مردم‌نهاد در تحقق اهداف کلان وزارتخانه، اظهار کرد: با هدف بهره‌گیری از دانش روز و فناوری در توسعه گردشگری، دومین خانه تشکل‌های میراث‌فرهنگی استان با رویکردی غیرانتفاعی در دامغان آغاز به کار کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اشاره به ظرفیت‌های ویژه این مرکز افزود: این خانه تشکل‌ها به عنوان مرکزی برای آموزش، پژوهش و عملیات اجرایی، بر پایه هم‌افزایی میان بخش دولتی و سمن‌ها بنا شده است و هدف ما تبدیل این مکان به قطبی برای ساماندهی، مرمت و احیای آثار تاریخی با بهره‌گیری از طرح‌های علمی مصوب است.

او موضوعات اصلی فعالیت این مرکز را فراتر از مباحث اجرایی دانست و تصریح کرد: اجرای پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی تا دستیابی به دانش فنی، برگزاری سمینارهای تخصصی، حمایت از پایان‌نامه‌های مقاطع تکمیلی و ایجاد تعامل علمی با مراکز دانشگاهی از اولویت‌های ما در این خانه است.

تاجیک در ادامه با اشاره به مفاد تفاهم‌نامه، به محورهای کلیدی فعالیت این مرکز اشاره کرد و گفت: از جمله اقدامات این خانه، نگهداری و مرمت دوره‌ای خانه تسنیم (خانه حسنی) جنب مسجد تاریخانه، پیگیری برای جذب اعتبارات دولتی، بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و خیرین برای حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و مرمت آثار تاریخی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد مرکز خلاقیت و نوآوری خبر داد و تأکید کرد: با همکاری پارک علم و فناوری و جذب متخصصین، در پی ایجاد خانه‌ای برای نوآوری در رشته‌های معماری و گردشگری هستیم.

او گفت: اجرای برنامه‌های خلاقانه برای کودکان و نوجوانان برای فرهنگ‌سازی و صیانت از میراث طبیعی و تاریخی در اولویت فعالیت‌های ترویجی ما قرار دارد.

تاجیک در پایان خاطرنشان کرد: این مرکز با همکاری تنگاتنگ با اداره میراث‌فرهنگی شهرستان دامغان و اداره‌کل استان، به دنبال ترویج روش‌های نوین آموزش شهروندی و انتشار مقالات علمی حاصل از پروژه‌های مشترک است تا با پیوند هنر، تاریخ و دانش نوین، الگویی موفق برای توسعه گردشگری استان ارائه دهد.

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