۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۲

توسعه شبکه‌ تشکل‌های میراث‌فرهنگی در استان سمنان با آغاز فعالیت دومین خانه تشکل‌های استان در دامغان

توسعه شبکه‌ تشکل‌های میراث‌فرهنگی در استان سمنان با آغاز فعالیت دومین خانه تشکل‌های استان در دامغان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان از آغاز فعالیت دومین خانه تشکل‌های میراث‌فرهنگی استان با محوریت خانه تاریخی تسنیم دامغان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک روز سه‌شنبه 6 مردادماه جاری در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری با خانه تسنیم دامغان، با تأکید بر نقش بی‌بدیل سازمان‌های مردم‌نهاد در تحقق اهداف کلان وزارتخانه، اظهار کرد: با هدف بهره‌گیری از دانش روز و فناوری در توسعه گردشگری، دومین خانه تشکل‌های میراث‌فرهنگی استان با رویکردی غیرانتفاعی در دامغان آغاز به کار کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اشاره به ظرفیت‌های ویژه این مرکز افزود: این خانه تشکل‌ها به عنوان مرکزی برای آموزش، پژوهش و عملیات اجرایی، بر پایه هم‌افزایی میان بخش دولتی و سمن‌ها بنا شده است و هدف ما تبدیل این مکان به قطبی برای ساماندهی، مرمت و احیای آثار تاریخی با بهره‌گیری از طرح‌های علمی مصوب است.

او موضوعات اصلی فعالیت این مرکز را فراتر از مباحث اجرایی دانست و تصریح کرد: اجرای پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی تا دستیابی به دانش فنی، برگزاری سمینارهای تخصصی، حمایت از پایان‌نامه‌های مقاطع تکمیلی و ایجاد تعامل علمی با مراکز دانشگاهی از اولویت‌های ما در این خانه است.
تاجیک در ادامه با اشاره به مفاد تفاهم‌نامه، به محورهای کلیدی فعالیت این مرکز اشاره کرد و گفت: از جمله اقدامات این خانه، نگهداری و مرمت دوره‌ای خانه تسنیم (خانه حسنی) جنب مسجد تاریخانه، پیگیری برای جذب اعتبارات دولتی، بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و خیرین برای حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و مرمت آثار تاریخی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد مرکز خلاقیت و نوآوری خبر داد و تأکید کرد: با همکاری پارک علم و فناوری و جذب متخصصین، در پی ایجاد خانه‌ای برای نوآوری در رشته‌های معماری و گردشگری هستیم. 
او گفت: اجرای برنامه‌های خلاقانه برای کودکان و نوجوانان برای فرهنگ‌سازی و صیانت از میراث طبیعی و تاریخی در اولویت فعالیت‌های ترویجی ما قرار دارد.

تاجیک  در پایان خاطرنشان کرد: این مرکز با همکاری تنگاتنگ با اداره میراث‌فرهنگی شهرستان دامغان و اداره‌کل استان، به دنبال ترویج روش‌های نوین آموزش شهروندی و انتشار مقالات علمی حاصل از پروژه‌های مشترک است تا با پیوند هنر، تاریخ و دانش نوین، الگویی موفق برای توسعه گردشگری استان ارائه دهد.

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کد خبر 1405050700519
جواد طیبی
دبیر مرضیه امیری

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