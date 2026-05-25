عملیات تعیین عرصه و حریم شیرقلعه شهمیرزاد آغاز شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کامران شجاعی روز دوشنبه 4 خرداد ماه 1405 با اعلام این خبر گفت: با هدف صیانت از اصالت تاریخی و جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و ساخت‌وسازهای احتمالی در حریم بناهای ارزشمند، پروژه تعیین عرصه و پیشنهاد حریم یکی از مهم‌ترین قلعه‌های تاریخی استان سمنان، یعنی شیرقلعه در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مهدیشهر با اشاره به اهمیت راهبردی این اثر اظهار کرد: شیرقلعه که در فاصله یک کیلومتری شمال غرب شهر نمونه گردشگری بین‌المللی شهمیرزاد بر فراز کوهی مرتفع واقع شده، یکی از شاهکارهای معماری دفاعی است.

او افزود: این بنای عظیم نه تنها متعلق به دوره‌های پیش از اسلام است، بلکه در دوران پس از اسلام نیز به عنوان یکی از پناهگاه‌های اصلی و مستحکم اسپهبدان طبرستان مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

شجاعی تصریح کرد: حفاظت از این دژ تاریخی به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و ارزش‌های باستان‌شناسی آن، برای ما یک اولویت است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مهدیشهر گفت: ثبت این اثر در فهرست آثار ملی ایران به شماره ۴۴۲۷، مسئولیت ما را برای اجرای دقیق ضوابط حفاظتی سنگین‌تر کرده است و اجرای پروژه تعیین عرصه و حریم، گامی ضروری برای تثبیت حریم قانونی آن است.

او تاکید کرد: با اجرای این پروژه، محدوده حفاظتی قلعه بر اساس یافته‌های باستان‌شناسی و شواهد معماری مشخص خواهد شد و تعیین حریم باعث می‌شود که هرگونه فعالیت عمرانی، معدنی یا ساخت‌وساز در اطراف این بنا تحت نظارت مستقیم میراث فرهنگی قرار گیرد و ضوابط ساخت‌وساز در عرصه و حریم اثر به‌طور قانونی تعریف شود.

شجاعی در پایان با بیان اینکه شیرقلعه بخشی از هویت تاریخی شهمیرزاد و منطقه محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: این پروژه با همکاری کارشناسان خبره میراث فرهنگی آغاز شده و امیدواریم با پایان مطالعات و تصویب نهایی حریم، شاهد کاهش هرگونه مخاطره برای این میراث ارزشمند باشیم.

انتهای پیام/