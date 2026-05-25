به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی فوادیان، شهردار امیریه گفت: هفدهمین آیین ملی، معنوی و فرهنگی گل‌غلتان نوزادکه از ۱۵ اردیبهشت ماه همزمان با فصل برداشت گل محمدی در شهر امیریه شهرستان دامغان آغاز شده بود با حضور پرشور ۲۲۰ نوزاد از استان‌های مختلف کشور به پایان رسید.

شهردار امیریه افزود: این مراسم باشکوه با حضور چهره‌های برجسته‌ای همچون ابراهیم زارعی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تاجیک، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان و اکبرپور رئیس میراث فرهنگی دامغان در شهر امیریه، که به شهر مهربانی‌ها و پایتخت گل‌غلتان ایران شهرت دارد، برگزار شد.

او با اشاره به نوآوری‌های این دوره از آیین گل‌غلتان، بیان کرد: برای اولین بار، بخش‌هایی از این مراسم معنوی با هدف بهره‌مندی هرچه بیشتر شهروندان از اقتصاد جشنواره و ترویج این سنت، در منازل سنتی و عمارت بی‌نظیر شهر امیریه برگزار شد.

فوادیان با تاکید بر اینکه اجرای مراسم گلاب‌گیری در بافت تاریخی و خانه‌های قدیمی شهر امیریه نقشی به سزا در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی امیریه در سطح ملی و بین‌المللی داشته است، اعلام کرد: گردشگران از سراسر ایران به ویژه استان‌های تهران، البرز، مازندران، گیلان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، گلستان، چهارمحال وبختیاری، سمنان، یزد و فارس در این آئین شرکت کردند.

دبیر هفدهمین آیین ملی گل‌غلتان نوزاد اظهار کرد: این آیین در فهرست آثار ملی کشور به شماره ۱۷۷ به عنوان اولین اثر معنوی استان سمنان به ثبت رسیده است.

او گفت: همه ساله این مراسم در شهر امیریه شهرستان دامغان با استقبال گسترده مواجه شده و به یکی از جاذبه‌های گردشگری فرهنگی این منطقه تبدیل گشته است.

گفتنی است، آیین گل‌غلتان نوزاد، سنت دیرینه‌ای است که طی آن نوزادان را در میان گلبرگ‌های گل محمدی می‌غلتانند تا از خواص درمانی و معنوی آن بهره‌مند شوند.

