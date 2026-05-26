به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان گفت: در راستای اهداف ثبت جهانی روستای قلعه‌بالا و با هدف معرفی هرچه بهتر این روستای دوستدار حیات‌وحش به‌عنوان دروازه پارک ملی توران، تابلوی جامع معرفی حیات‌وحش این منطقه با همکاری اداره محیط‌زیست و دهیاری روستای قلعه‌بالا طراحی و در ورودی روستا نصب شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با اشاره به نقش این تابلو در معرفی ظرفیت‌های طبیعی منطقه افزود: در این تابلوی اطلاع‌رسانی، گونه‌های شاخص و ارزشمند پارک ملی توران از جمله قوچ اوریال، کل، میش جبیر، زاغ‌بور، گورخر آسیایی و یوزپلنگ آسیایی به‌صورت تصویری و همراه با اطلاعات کاربردی معرفی شده‌اند تا گردشگران و بازدیدکنندگان با اهمیت این ذخایر ژنتیکی و ضرورت حفاظت از آن‌ها بیشتر آشنا شوند.

او تصریح کرد: اجرای این طرح، نمونه‌ای موفق از همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و جامعه محلی در مسیر توسعه گردشگری پایدار و طبیعت‌محور است و می‌تواند در ارتقای جایگاه قلعه‌بالا به‌عنوان مقصدی مهم و مسئولانه در حوزه گردشگری نقش مؤثری ایفا کند.

رضویان بیان کرد: معرفی درست و هدفمند حیات‌وحش توران، علاوه بر افزایش آگاهی عمومی، به جذب گردشگران علاقه‌مند به طبیعت و حیات‌وحش کمک می‌کند و در نهایت، زمینه‌ساز تقویت فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و پاسداشت این گنجینه طبیعی ارزشمند خواهد بود.

