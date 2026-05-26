به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی روز سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در نخستین جلسه انجمن دوستداران میراث فرهنگی شهرستان سرخه که با هدف همافزایی برای صیانت از مواریث تاریخی و رونق گردشگری برگزار شد، ۱۲ مصوبه کلیدی از جمله احیای بناهای تاریخی شاخص، حفظ زبان مادری، توسعه زیرساختهای جادهای گردشگری و ترویج فرهنگ میراث بانی در میان دانشآموزان به تصویب رسید.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سرخه افزود: حفاظت از داشتههای فرهنگی و تاریخی سرخه نیازمند یک نگاه سیستمی و مشارکت همهجانبه نخبگان و مسئولان است و در همین راستا مقرر شد جلسات این انجمن بهطور منظم و در بازههای زمانی دو ماهه برای پیگیری دقیق پروژهها برگزار شود.
او با تشریح اولویتهای تعیین شده در این نشست، به حوزه زیرساخت و شناسایی ظرفیتها اشاره کرد و گفت: قصد داریم از ظرفیتهای علمی دانشکده گردشگری و کویرشناسی دانشگاه سمنان برای پیشبرد اهداف تخصصی این حوزه بهرهمند شویم و در کنار آن، تخصیص اعتبار سالیانه برای تقویت فعالیتهای انجمن رسالت قلم را دنبال کنیم.
عربی حفظ میراث ناملموس را از دغدغههای اصلی این انجمن دانست و افزود: تهیه مطالب و تدوین کتاب زبان سرخهای با هدف حفظ و احیای این گنجینه معنوی کلید خورد.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سرخه تصریح کرد: در حوزه میراث ملموس، شناسایی ابنیه تاریخی قابل بهرهبرداری در روستاها مانند حمام جوین جهت مرمت و تبدیل به موزه مردمشناسی در دستور کار قرار گرفته است.
او به اقدامات اجرایی در حوزه گردشگری روستایی نیز اشاره کرد و گفت: جانمایی و نصب تابلوی معرفی روستای هدف گردشگری بیابانک از سمت ورودی سرخه و همچنین پیگیری تأمین ترانس برق برای روشنایی جاده دسترسی سرخه به بیابانک، از جمله طرحهایی است که با هدف رفاه حال گردشگران و ایمنی مسیر دنبال میشود.
عربی در پایان با تأکید بر نقش آموزش در صیانت از میراثفرهنگی خاطرنشان کرد: طرح بازدید حداقل ۵۰۰ دانشآموز از بناهای تاریخی شهر سرخه در دستور کار است تا نسل نوجوان از نزدیک با شکوه تمدنی دیار خود آشنا شوند.
