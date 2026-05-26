اتمام فاز اول پروژه مرمت یخدان قدیمی و باستانی روستای فرات

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مجتبی اکبرپور روز سه شنبه 5 خرداد ماه 1405 با اعلام این خبر گفت: مرمت یخدان قدیمی و باستانی روستای فرات که با همت و پیگیری شورای اسلامی و دهیاری روستا، همکاری اهالی به سرانجام رسیده است، گامی مهم در جهت حفظ و احیای یکی از آثار ارزشمند تاریخی منطقه محسوب میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دامغان با اشاره به اینکه این یخدان بخشی از هویت تاریخی روستای فرات و شهرستان دامغان را تشکیل میدهد، افزود: با اتمام فاز اول این پروژه، بخش مهمی از عملیات حفاظتی این اثر تاریخی به اتمام رسیده و امیدواریم با تأمین اعتبار لازم، فازهای بعدی مرمت نیز در اسرع وقت آغاز شود تا بتوانیم این میراث گرانبها را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
او بیان کرد: مرمت و احیای بناهای تاریخی همچون یخدان فرات، نه تنها به حفظ تاریخ و فرهنگ کمک میکند، بلکه میتواند در توسعه گردشگری منطقه نیز نقش بسزایی ایفا کند.
اکبرپور ضمن تقدیر از همکاری و همراهی شورای اسلامی، دهیاری و اهالی روستای فرات اظهار کرد: امیدواریم از این پس شاهد توجه بیشتر دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها به اهمیت حفظ و پاسداشت میراث فرهنگی باشیم.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دامغان تصریح کرد: این پروژه نمونهای از مشارکت موفق مردم و مسئولین در حفظ میراث فرهنگی است و نشان میدهد که با همدلی و همکاری میتوان گامهای خوبی در این مسیر برداشت.
