به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان با اشاره به اهمیت حفظ سنت‌های غذایی و تقویت اقتصاد محلی، از تمامی بانوان روستای قلعه‌بالا برای حضور در رویداد تخصصی خوراک‌شناسی «طعم آفرین قلعه بالا» دعوت کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: این دورهمی با شعار سفره‌ای سبز و هنری از دستان ما برگزار می‌شود تا ضمن ایجاد فضایی برای همدلی و هم‌افزایی بانوان هنرمند روستا، بستری برای معرفی و ترویج غذاهای سنتی و بهره‌گیری از محصولات کاملاً بومی و ارگانیک فراهم آید.

او با تأکید بر اهمیت رویکرد «منوی صفر کیلومتر» (تأمین مواد اولیه از شعاع نزدیک و تولیدات محلی) در توسعه گردشگری پایدار، بیان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر صیانت از میراث ناملموس خوراک، به تقویت برند گردشگری قلعه‌بالا و عرضه توانمندی‌های بانوان در حوزه صنایع غذایی بومی کمک شایانی خواهد کرد.

رضویان در پایان، زمان و مکان برگزاری این رویداد را اعلام کرد و گفت: این دورهمی روز یکشنبه، ۱۰ خردادماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۰۰ در محل تاریخی چاله قنات روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا برگزار خواهد شد و از همه علاقه‌مندان و بانوان فعال در این عرصه برای مشارکت در این ضیافت هنری و بومی دعوت به‌عمل می‌آید.

