بهگزارش میراثآریا، آیین افتتاح مجموعه فرهنگی و پذیرایی خانه معبودی امروز چهارشنبه ۶ خردادماه با حضور برزین ضرغامی مدیرعامل صندوق توسعه و احیا، ظفر محمدی معاون امور عمرانی استانداری آذربایجانشرقی و علی جعفریآذر نماینده مردم تبریز در مجلس برگزار شد. این بنا که حاصل ۱۵ ماه تلاش مستمر مرمتی است، اکنون بهعنوان یکی از کانونهای جدید گردشگری تبریز آماده خدماترسانیست.
خانه تاریخی معبودی تبریز ظرفیت پذیرایی از ۱۲۰ نفر و اشتغالزایی مستقیم برای ۲۰ نفر را ایجاد کرده است. از ویژگیهای منحصربهفرد این پروژه، حفاظت علمی از پایآب تاریخی در عمق ۱۴ متری زمین و چاه آب طبیعی خانه است که در فرآیند احیا، با دقت فراوان مرمت شده و بهعنوان بخشی از حافظه تاریخی معماری تبریز تثبیت شده است.
برزین ضرغامی، مدیرعامل صندوق توسعه صنایعدستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، در حاشیه افتتاح این خانه تاریخی بیان کرد: شور و شوقی که امروز در این فضا جاری است، نشان از یک زندگی و زنده شدن دوباره کانونهای هویتی ما دارد. هدف غایی ما در صندوق توسعه و احیا، مرمت کالبدی صرف بناها نیست، دمیدن روح زندگی در این بناهاست تا از این طریق، حافظه تاریخی شهر با نیازهای امروز جامعه و مطالبات فرهنگی پیوند بخورد.
او در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت مشارکتهای مردمی در حوزه میراثفرهنگی افزود: وقتی این بناها احیا میشوند، زنجیرهای از رونق، اشتغال و نشاط اجتماعی شکل میگیرد که پایدارترین نوع حفاظت از میراث تمدنی ما است. ابتکار عمل و خلاقیت بخش خصوصی در این پروژه نشان داد که با اعتماد به سرمایهگذاران، میتوان بناهای خاموش را به کانونهای فعال اقتصادی تبدیل کرد و از این سرمایههای تاریخی برای توسعه پایدار بهرهمند شد.
در ادامه، ظفر محمدی معاون امور عمرانی استانداری آذربایجانشرقی با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری تصریح کرد: مدیریت استان بر این باور است که بازآفرینی شهری بدون تکیه بر احیای بناهای واجد ارزش، ابتر خواهد ماند. بنابراین با حمایت از ابتکار عمل بخش خصوصی در احیای بناهایی همچون خانه معبودی، مسیر جدیدی برای توسعه کلانشهر تبریز گشوده شده است که در آن، صیانت از تاریخ با رویکردهای نوین عمرانی همسو میشود.
علی جعفریآذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اهمیت تقنینی در حوزه میراثفرهنگی گفت: احیای خانههای تاریخی، حرکتی راهبردی در راستای بازخوانی شناسنامه فرهنگی تبریز است. ما در نهاد قانونگذاری مصمم هستیم تا با تقویت ساختارهای حمایتی، انگیزه سرمایهگذاران را برای ورود به این عرصه دوچندان کنیم، چرا که هر بنای تاریخی که به چرخه بهرهبرداری بازمیگردد، یک گام استوار برای صیانت از هویت ملی برداشته میشود.
سوده رنجبر، مدیر و سرمایهگذار مجموعه خانه تاریخی معبودی، نیز در پایان این مراسم با تشریح اهداف این پروژه بیان کرد: بخشهای خصوصی با برخورداری از خلاقیتهای نوین، میتواند در مسیر اعتلای فرهنگ گام بردارد؛ ما این بنای تاریخی را متعلق به جامعه و مردم میدانیم و معتقدیم که سرمایهگذاری در میراثفرهنگی، ماندگارترین نوع تخصیص منابع است که میتواند پیوندی ناگسستنی میان تمدن کهن و نیازهای انسان معاصر برقرار کند.
