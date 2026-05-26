به گزارش خبرنگار میراث آریا، سجاد عالیخانی معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان روز دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه افتتاح فروشگاه چرم‌دوزی با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی در فرهنگ و هویت جامعه بیان کرد: صنایع‌دستی صرفاً یک کالا نیست، بلکه بخشی از فرهنگ، هنر و هویت مردم این سرزمین است و هر اثر دست‌ساز، روایتگر داستانی از مهارت، صبر و خلاقیت هنرمند ایرانی است.

او افتتاح این فروشگاه را نمونه‌ای موفق از کارآفرینی فرهنگی دانست و تصریح کرد: چنین اقداماتی افزون بر تولید و عرضه محصولات هنری، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و رونق گردش اقتصادی در سطح محلی را فراهم می‌کند.

معاون صنایع‌دستی استان لرستان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های رشته چرم‌دوزی اظهار کرد: این هنر اصیل به دلیل دوام، زیبایی، کاربردپذیری و قابلیت توسعه بازار، از جایگاه ویژه‌ای در میان رشته‌های صنایع‌دستی برخوردار است و می‌تواند سهم قابل توجهی در توسعه بازار محصولات بومی داشته باشد.

او در ادامه، چیدمان حرفه‌ای فروشگاه، بسته‌بندی مناسب، بازاریابی هدفمند و معرفی صحیح محصولات را از عوامل مهم در افزایش فروش و جذب مشتریان برشمرد.

