به گزارش خبرنگار میراث آریا، در بازدید از مجموعه تاریخی فلک الافلاک که روز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با هدف بررسی و شناخت ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی استان لرستان صورت گرفت، امین صفاییزاده مسئول ثبت و حریم آثار ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی این استان، ضمن همراهی هیأت اعزامی، توضیحات کاملی پیرامون تاریخچه این اثر ملی ارائه کرد.
او در تشریح اهمیت این بنای باشکوه، با اشاره به قدمت تاریخی قلعه که نمادی از اقتدار دوران ساسانیان است، به بررسی کاربردهای متنوع آن در ادوار مختلف تاریخی پرداخت.
صفاییزاده همچنین در این بازدید به معرفی بخشهای مختلف مجموعه، از جمله موزههای باستانشناسی و مردمشناسی پرداخت که اکنون در فضای این قلعه دایر هستند و به عنوان یکی از مهمترین جاذبههای گردشگری کشور شناخته میشوند.
کامل داوودی رئیس مرکز بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور و سرپرست مرکز فوریتهای اداری «فواد» نیز در حاشیه این بازدید، ضمن تحسین معماری منحصربهفرد و تدابیر حفاظتی صورتگرفته برای این بنای تاریخی، بر اهمیت حفظ و معرفی هویت تاریخی ایرانزمین تأکید کرد.
او با اشاره به جایگاه فلکالافلاک به عنوان نگین گردشگری غرب کشور، صیانت از این سرمایههای ملی را وظیفهای همگانی دانست و خواستار توجه بیش از پیش به زیرساختهای لازم برای توسعه گردشگری در چنین مجموعههایی شد.
قلعه فلکالافلاک که بر فراز تپهای باستانی در مرکز شهر خرمآباد قرار گرفته، نه تنها از نظر معماری بلکه از لحاظ جایگاه تاریخی و فرهنگی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و به عنوان یکی از قطبهای اصلی گردشگری استان لرستان، همواره مورد توجه مقامات کشوری و گردشگران داخلی و خارجی است.
