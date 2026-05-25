به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نمایشگاه «یک اثر، یک روایت» که با هدف معرفی ظرفیت‌های پژوهشی و فنی کارگاه‌های احیای هنرهای سنتی ترتیب یافته است، حاصل سال‌ها مطالعه و تلاش هنرمندان تبریزی برای بازآفرینی دو نمونه از فاخرترین فرش‌های دوره صفویه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت. این آثار که نمونه‌های اصلی آن‌ها هم‌اکنون در موزه‌های معتبر جهان نگهداری می‌شوند، نمادی از کمال هنر قالی‌بافی ایران در دوران شکوفایی مکتب تبریز محسوب می‌شود.

فرش «باغ بهشت» یا همان «کراکو- پاریس» که بازبافی آن در محوریت این رویداد قرار دارد، داستانی پرماجرا از غارت در دوران جنگ‌های تاریخی و تجزیه در اروپا را پشت سر گذاشته است. با بهره‌گیری از مهندسی معکوس و پژوهش‌های دو و نیم ساله استاد رحیم چرخی، این اثر با تار و پود ابریشم و پشم و رج‌شمار ۵۶ طی دو سال توسط بافندگان چیره‌دست آذربایجان بازآفرینی شد تا پیوندی دوباره میان هویت تاریخی و هنر معاصر ایجاد شود.

در کنار این اثر، فرش «چلسی» که از شاهکارهای شناخته‌شده مکتب شاه‌طهماسبی است و نمونه اصیل آن در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن نگهداری می‌شود، در این نمایشگاه رونمایی شد. طرح ترنج‌دار جانوری این فرش با نقوش اژدها و سیمرغ و حوضچه‌های آب در متن، بازتابی از جهان‌بینی و ظرافت‌های طراحی در دوره صفویه است که در این پروژه بازبافی، با دقت و وفاداری به جزئیات فنی نسخه اصلی، احیا شده است.

دوره صفویه به عنوان عصر طلایی فرش ایران، به واسطه حمایت همه‌جانبه پادشاهان هنرشناسی چون شاه‌طهماسب و شاه‌عباس شناخته می‌شود. در این دوران، کارگاه‌های قالی‌بافی در تبریز و سایر مراکز مهم، فرش را نه فقط به عنوان کالایی تجاری، بلکه به مثابه سفیری فرهنگی در بازارهای جهانی تثبیت کردند. آثار این نمایشگاه گواهی بر مهارت خیره‌کننده در رنگرزی، طراحی و اجرای گره‌های متقارن و نامتقارن است.

بازآفرینی این آثار حرکتی استراتژیک برای حفظ زنجیره دانش سنتی قالی‌بافی تبریز است. در این پروژه‌ها، انتخاب دقیق مصالح، روش‌های رنگرزی گیاهی و رعایت استانداردهای فنی که توسط اساتید ناظر انجام شده، بستری را فراهم آورده تا هنرمندان امروز بتوانند با استفاده از همان تکنیک‌های اصیل چند سده پیش، آثار ملی ایران را در زادگاهشان دوباره متولد کنند.

برگزاری این نمایشگاه در «خانه هنر مکتب تبریز» فضایی را فراهم کرده است تا شهروندان و علاقه‌مندان به هنرهای اصیل، بدون نیاز به سفر به موزه‌های اروپایی، کیفیت و شکوه یکی از برترین دوره‌های هنری تاریخ ایران را لمس کنند. این نمایشگاه که از ۲۸ اردیبهشت‌ماه آغاز شده تا ۵ خردادماه ۱۴۰۵، همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۸ پذیرای بازدیدکنندگان است.

