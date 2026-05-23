بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نمایشگاه «جنگ رمضان، میراث ماندگار و مقاومت» که برای نخستینبار در سطح کشور به واکاوی تصویری وقایع «جنگ رمضان» میپردازد، با مشارکت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان شرقی از روز یکشنبه ۳ خردادماه، رأس ساعت ۱۰ جمعه ۸ خردادماه در محوطه رواقهای مسجد کبود تبریز میزبان علاقمندان خواهد بود.
این رویداد هنری دربرگیرنده مجموعهای از آثار و مستندات تصویری مسعود سپهرینیا از ۸۰ روز حماسه و مقاومت و حملات رژیم صهیونی آمریکائی به مناطق مسکونی تبریز در دوران جنگ رمضان است. در این نمایشگاه، تصاویری از هجوم ددمنشانه دشمن آمریکایی- صهیونی به مناطق مختلف، صحنههایی از حضور حماسی مردم در خیابانها و ابعاد مختلف ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر تجاوزات دشمن ثبت شده است.
این عکاس تبریزی با ۸۰ روز حضور شبانهروزی در پوشش اخبار و رویدادها، نقش بسیار پررنگی در ثبت وقایع جنگ رمضان در استان ایفا کرده است.
سپهرینیا تنها خبرنگار و عکاس جنگ رمضان در تبریز بود که بلافاصله پس از انفجارها، با حضور در محل حادثه، «گزارشهای اولیه» از وقوع انفجارها منتشر میکرد و مانع از مانور رسانهای دشمن برای انتشار اخبار و روایات کذب میشد.
اهمیت این نمایشگاه در آن است که «تجمعات مردمی ۸۰ روزه» تحت عنوان «جنگ رمضان، میراث ماندگار و مقاومت» پیشتر توسط وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و این رویداد، نخستین نمایشگاه تخصصی است که این بخش از حافظه ملی را به تصویر میکشد.
قابل ذکر است که حضور در این نمایشگاه برای تمامی علاقهمندان در طول ایام برگزاری آزاد است.
افتتاح نمایشگاه «جنگ رمضان، میراث ماندگار و مقاومت» مسعود سپهری نیا، فردا یکشنبه ۳ خردادماه رأس ساعت ۱۰ صبح با حضور مقامات استانی و نظامی استان آذربایجانشرقی برگزار میشود.
