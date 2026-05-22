۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۱

بازدید اعضای کمیته فنی میراث‌فرهنگی استان همدان از آثار تاریخی تویسرکان 

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تویسرکان از بازدید اعضای کمیته فنی میراث‌فرهنگی استان همدان از آثار تاریخی این شهرستان همزمان با هفته میراث‌فرهنگی خبر داد. 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد احمدی جمعه یکم خرداد ۱۴۰۵، ضمن تبریک هفته میراث‌فرهنگی، اظهار کرد: اعضای کمیته فنی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان از برخی اماکن تاریخی و فرهنگی شاخص شهرستان تویسرکان از جمله کاروانسرای جهانی فرسفج، آرامگاه میررضی آرتیمانی، قلعه اشتران و خانه تاریخی کردکریمی در روستای قلعه استیجان بازدید کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تویسرکان ادامه داد: هدف از این بازدید، بررسی‌ میدانی توسط اعضای کمیته مذکور به منظور رفع موانع و مشکلات مرمت و حفاظت آثار تاریخی شهرستان بود.

او ادامه داد: تویسرکان با برخورداری از قدمت تاریخی، یکی از شهرهای دارای هویت بالای فرهنگی استان محسوب می‌شود و هر ساله پذیرای گردشگران زیادی از نقاط مختلف کشور است. 

احمدی افزود: حفاظت و بهره‌برداری پایدار از اماکن تاریخی، علاوه بر صیانت از هویت فرهنگی، زمینه‌ساز اشتغال‌زایی، جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی شهرستان می‌شود. 

او با تأکید بر اهمیت نگهداری و صیانت از ارزش‌های تاریخی و به‌ویژه بناهای ارزشمند در شهرستان، گفت: مواریث تاریخی باید به بهترین شکل حفظ و برای آیندگان به یادگار گذاشته شود. 

قابل ذکر است؛ در این برنامه اسحاق ترکاشوند معاون توسعه مدیریت اداره‌کل، حمیدرضا حیدری معاون میراث‌فرهنگی همدان و اعضای کمیته فنی حضور داشتند.

