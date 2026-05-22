به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد احمدی جمعه یکم خرداد ۱۴۰۵، ضمن تبریک هفته میراث‌فرهنگی، اظهار کرد: اعضای کمیته فنی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان از برخی اماکن تاریخی و فرهنگی شاخص شهرستان تویسرکان از جمله کاروانسرای جهانی فرسفج، آرامگاه میررضی آرتیمانی، قلعه اشتران و خانه تاریخی کردکریمی در روستای قلعه استیجان بازدید کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تویسرکان ادامه داد: هدف از این بازدید، بررسی‌ میدانی توسط اعضای کمیته مذکور به منظور رفع موانع و مشکلات مرمت و حفاظت آثار تاریخی شهرستان بود.

او ادامه داد: تویسرکان با برخورداری از قدمت تاریخی، یکی از شهرهای دارای هویت بالای فرهنگی استان محسوب می‌شود و هر ساله پذیرای گردشگران زیادی از نقاط مختلف کشور است.

احمدی افزود: حفاظت و بهره‌برداری پایدار از اماکن تاریخی، علاوه بر صیانت از هویت فرهنگی، زمینه‌ساز اشتغال‌زایی، جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی شهرستان می‌شود.

او با تأکید بر اهمیت نگهداری و صیانت از ارزش‌های تاریخی و به‌ویژه بناهای ارزشمند در شهرستان، گفت: مواریث تاریخی باید به بهترین شکل حفظ و برای آیندگان به یادگار گذاشته شود.

قابل ذکر است؛ در این برنامه اسحاق ترکاشوند معاون توسعه مدیریت اداره‌کل، حمیدرضا حیدری معاون میراث‌فرهنگی همدان و اعضای کمیته فنی حضور داشتند.

