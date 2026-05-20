به گزارش خبرنگار میراث آریا، حمید ملانوریشمسی چهارشنبه ۳۰ اردیبشهت در آیین افتتاحیه کتابخانه بوعلیسینا، اظهار کرد: به آرامگاه تاریخی بوعلیسینا باید با دو نگاه متفاوت نگریست، یکی بنای تاریخی و ارزشمند آن و دیگری شخصیت و جایگاه غنی ابنسینا که ریشه بسیاری از مباحث عمیق علمی، حکمت، فلسفه، منطق و طبابت است.
استاندار همدان با بیان اینکه شخصیت و ذخایر علمی بوعلیسینا میتواند راهگشای اهل فن باشد، افزود: این کتابخانه تخصصی باید به مرکز فرهنگی تبدیل شود و بهانهای برای رفت و آمد اهالی فرهنگ، علم و هنر باشد.
او با اشاره به اینکه تمام اقدامات این کتابخانه تخصصی باید در راستای معرفی هرچه بیشتر بوعلیسینا باشد، ادامه داد: همچنین ضرورت دارد در این مرکز، انجمنهای علمی و فرهنگی با گرایشهای مختلف بهویژه رشتههایی که ابنسینا در آنها تبحر داشته راهاندازی شود، به پاتوق قشر نوجوان و جوان تبدیل شود و اعضا در آن به گفتگو و مباحثه بپردازند.
ملانوریشمسی ضمن ارائه پیشنهاد تبدیل کتابخانه بوعلیسینا به کتابخانه مشارکتی، بیان کرد: این اقدام میتواند به رونق بیشتر کتابخانه منجر شود و امکانات بیشتری را در اختیار علاقمندان قرار دهد.
استاندار همدان با اشاره به ضرورت ایجاد کتابخانههای تخصصی در استان و گسترش اینگونه فضاها در همدان، تصریح کرد: مدیریت استان در کنار دستگاهها و نهادهای تخصصی این حوزه تلاش میکند فضاهای فرهنگی و علمی استاندارد و مناسب بیشتری در اختیار اهل علم و فرهنگ قرار گیرد تا از این طریق آوازه همدان و مشاهیر آن مانند ابنسینا بیش از پیش به جهان مخابره شود.
