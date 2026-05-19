به گزارش خبرنگار میراثآریا، ابراهیم جلیلی روز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت در دیدار با رئیس حوزه قضایی سامن به مناسبت روز جهانی موزهها و هفته میراثفرهنگی، درباره حفظ و صیانت از آثار تاریخی مطالبی ارائه و بر حفاظت هرچه بهتر از مواریث فرهنگی تاکید کرد.
در ادامه معماریان رئیس حوزه دادگاه بخش سامن با اشاره به علاقه شخصی خود به مواریث فرهنگی بیان کرد: بخش سامن از نظر تاریخی و فرهنگی بسیار غنی است و راهاندازی چرخه گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی باعث رونق اقتصادی و کاهش مشکلات در منطقه خواهد شد.
او با اشاره به اینکه پروندههای مرتبط با میراثفرهنگی با جدیت پیگیری میشود و با هرگونه تعرض به آثار تاریخی برخورد خواهد شد، اظهار کرد: جایگاه ارزشمند میراثفرهنگی و داشتههای تاریخی باید بیش از پیش برای مردم بازتعریف شود و حساسیت عموم جامعه به حفاظت از میراث تاریخی افزایش یابد.
معماریان همچنین به ظرفیت پایگاههای بسیج و انجمنها اشاره کرد و افزود: آنها در حفاظت از میراثفرهنگی کمکحال هستند، سریع وارد عمل میشوند و شایسته قدردانیاند.
انتهای پیام/
نظر شما