به گزارش خبرنگار میراثآریا، محسن معصومعلیزاده دوشنبه ۲۸ اردیبهشت در آیین بهرهبرداری از حمام ارامنه، ضمن تبریک روز جهانی موزهها و هفته میراثفرهنگی، بیان کرد: موزهها دریچهای برای دیدن تاریخ و تمدن هستند و از این دریچه میتوان هنر و خلاقیت را مشاهده کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با اشاره به اینکه هفته میراثفرهنگی فرصت خوبی برای معرفی گنجینههای ارزشمند به عموم مردم است، افزود: حدود ۵۰ عنوان برنامه برای این هفته تدارک دیده شده که در سطح استان اجرا میشود.
او ادامه داد: این برنامهها با هدف گسترش فرهنگ مشارکت مردم در حفظ و صیانت از داشتههای تاریخی بهویژه بناهای تاریخی انجام میشود.
معصومعلیزاده با بیان اینکه همدانیها در یک موزه زنده تاریخ و تمدن زندگی میکنند، اظهار کرد: بخشی از مرمتهای که بعد از ثبت جهانی هگمتانه انجام شد توسط مردم و به صورت داوطلبانه صورت گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان عنوان کرد: رغبت مردم و سرمایهگذاران برای تبدیل بناهای تاریخی به فضاهای جدید نشان دهنده موج مثبتی از حفظ بناهای تاریخی در همدان است.
معصومعلیزاده اضافه کرد: تلاش میکنیم با اقدامات مرمتی و حفاظت از بناهای تاریخی، ظرفیتهای کمنظیر استان را معرفی کرده و از این ظرفیتها در چرخه اقتصادی بهره ببریم.
